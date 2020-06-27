Ali Koç: 20. haftaya kadar ligin favorisiyken yarış dışında kaldık; saha içi ve dışında operasyon yapıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe'nin 20. haftaya kadar birçok yorumcu ve bahis şirketi tarafından Süper Lig'in 1 numaralı favorisi olmasına karşın, yarışın tamamen dışında kaldıklarını belirterek, "Bunun 2 ana nedeni var. Birincisi bize saha içinde ve dışında yapılan, en Fenerbahçe karşıtı yorumcuların bile artık açık açık operasyon olarak adlandırdığı durum, ikincisi ise bizim kendi hatalarımız." diye konuştu.

Ali Koç, Anadolu Ajansı'nın sorularının yanıtladı. Fenerbahçe Başkanı Koç'un açıklamalarından satır başları şöyle:

"Saha içi ve dışında operasyon yapıldı"

Görev süresinin ilk 2 yılında şampiyonluk yaşayamadıklarını belirten Ali Koç şunları söyledi: "Sezonun 28 haftasını geride bıraktık. 20. haftaya kadar gerek birçok yorumcuya gerek resmi bahis firmalarının paylaştığı oranlara göre ligin 1 numaralı şampiyonluk adayıyken şu an şampiyonluk potasının tamamen dışında kalmış durumdayız.



Bunun 2 ana nedeni var. Birincisi bize saha içinde ve dışında yapılan, en Fenerbahçe karşıtı yorumcuların bile artık açık açık operasyon olarak adlandırdığı durum, ikincisi ise bizim kendi hatalarımız."

"Bir oyuncuya Fenerbahçe talip olursa, o oyuncu Fenerbahçe'ye gelecektir"

Yeni sezonda teknik kalitesi yüksek, tecrübenin ve genç oyuncuların harmanlandığı bir takım kuracaklarına işaret eden Ali Koç, "Sezon biter bitmez inanarak gerçekleştirdiğimiz bu hamleleri açıklayacağız. Mevcut kadro yapılanmamız da büyük oranda şekillendi. Yalnız bir konuyu açıklıkla vurgulamam gerekiyor. Hem Fenerbahçe'mizin mali gücü bakımından, hem dünya futbol piyasası dengeleri açısından, hem de Finansal Fair Play (FFP) kuralları bakımından bugün geçmişten farklı durumdayız. Bir de tüm bunların yanında TFF limit sistemi ve TFF'nin bize yaklaşımı da ortada.



Kulübümüzün imkanları eski gücünde olmasa da biz fedakarlık olarak üzerimize düşeni yapacağız. Biz bu konuyu telafi ederiz. Ancak gerek FFP, gerek TFF limitleri, gerekse dünya futbol piyasasının geldiği nokta bakımından 10-15 sene öncelere göre oldukça dezavantajlı konumdayız.



. Bununla birlikte, transferler hakkında kamuoyunu meşgul eden bazı anlamsız tartışmalara da nokta koymak gerektiği fikrindeyim. Bir oyuncuya birçok farklı kulüp talip olabilir, profesyonel futbolcular da mevzuatlara uygun şekilde her takım ile görüşebilir. Ancak eğer bir oyuncuya Fenerbahçe gerçekten talip olursa, o oyuncu muhtemelen Fenerbahçe'ye gelecektir. Bu böyle bilinmelidir."