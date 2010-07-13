Ali Koç 113 milyon liralık hisse sattı

T24- Koç Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Ali Koç, Koç Holding paylarıyla ilgili olarak 5,48 liradan 20 milyon 700 bin adet satış işlemi yaptığını bildirdi.



Ali Koç’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan özel durum açıklamasında, “12 Temmuz 2010 tarihinde Koç Holding A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,40 lira fiyattan 20 milyon 700 bin adet satış işlemi tarafımca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Koç Holding A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 12 Temmuz 2010 tarihi itibariyle yüzde 2,19 sınırına ulaşmıştır” denildi.



Açıklamada, işlemin detaylarına ilişkin verilen bilgide, işlem tutarının 113 milyon 436 lira olduğu belirtilerek, işlem öncesi sahip olunan yüzde 3,05 oranındaki payların 73 milyon 746 bin 773,3 lira olan nominal tutarının, işlem sonrasında 53 milyon 46 bin 773,3 liraya gerilediği kaydedildi.



Ali Koç, Aralık 2009’da da toplam 3 milyon 439 bin adet Koç Holding hissesini yaklaşık 146 milyon lira bedelle İMKB’de satmıştı.