Gazeteci Ali Kırca'nın evine hırsız girdi. Evden, bir miktar para ve laptop çalındı.

Eski ATV Haber Genel Yayın Yönetmeni Ali Kırca’nın İstanbul, Kuruçeşme’deki evine dün gece hırsız girdi. Odatv'den Caner Taşpınar'ın haberine göre Ali Kırca’nın evine giren kişiler bir miktar para ve laptop çaldı. Hırsızlık olayını doğrulayan Ali Kırca’nın şehir dışında olduğunu ve İstanbul'a bugün döneceğini söyledi.

Ali Kırca’nın Bahçeşehir Badem Villaları’ndaki evine 2000 yılında da hırsız girmişti. Hırsızlık olayı yine Kırca’nın evde olmadığı sırada gerçekleşmişti. İki hırsız kapıyı açarak içeride bulunan eşyaların bir kısmını alarak kaçmıştı.