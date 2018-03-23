T24 LogoT24 Logo
Gündem

‘Ali Kırca İle Hayat Meydanı' 25 Mart'ta Müslüm Gürses için Kartal'da

İSTANBUL,(DHA)-‘Ali Kırca ile Hayat Meydanı’, bu kez Türk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses için 25 Mart’ta Kartallılarla buluşacak

23 Mart 2018 13:15

İSTANBUL,(DHA)-‘Ali Kırca ile Hayat Meydanı’, bu kez Türk müziğinin unutulmaz ismi Müslüm Gürses için 25 Mart’ta Kartallılarla buluşacak.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenleyeceği ‘Ali Kırca ile Hayat Meydanı’nda Müslüm Gürses’i Anma gecesi, birçok usta sanatçıyı da Kartallı sanatseverlerle bir araya getirecek. 25 Mart 2018 Pazar günü saat 20.00’de Soğanlık Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek anma gecesinde Müslüm Gürses’in eşi Muhterem Nur, Ezel Akay, Kamuran Akkor, Muhteşem Candan, Nurettin Soydan, Ahmet Selçuk İlkan ve İstanbul Arabesque Project yer alacak.

Geceye katılacak sanatçılar ve sevenleri, Müslüm Gürses’in yaşamı, müziği ve sosyal yaşamdaki etkilerini anlatırken en sevilen şarkılarını seslendirecek. 

(FOTOĞRAFLI)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KırcaHayat MeydanıTürkMüslüm GürsesMartta KartallılarlaKartal Belediyesi KültürSosyalMüdürlüğününHayat Meydanında Müslüm Gürsesi AnmaKartallıMartPazarSoğanlık Kültür MerkezindeMüslüm GürsesinMuhterem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24