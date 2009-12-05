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Yaşam

Ali Kırca domuz gribine yakalandı

Ali Kırca’nın, domuz gribine yakalandığı için Türkiye’ye dönemediği ortaya çıktı.

05 Aralık 2009 02:00

Bayram tatili için Almanya’ya giden Show TV anchorman’i Ali Kırca’nın, domuz gribine yakalandığı için Türkiye’ye dönemediği ortaya çıktı.

Tatili bittiği halde işbaşı yapmaması dikkat çeken Kırca, tatil sırasında domuz gribine yakalandığı ve hastalık taşıyanların yurtiçine girişinde sorun yaşanma ihtimali bulunduğu için de Türkiye’ye dönmediği ortaya çıktı. Tedavisine yurtdışında devam eden Kırca, hastalığın tehlikeli dönemini atlattığını açıkladı. Dün Show TV Ana Haber’e telefonla bağlanan Kırca, sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Kırca, “Aslında Türkiye’nin yoğun gündemi arasında bir de kendi hastalığımı araya katmak istemezdim.  Virüsü muhtemelen Türkiye’de ya da uçak yolculuğunda kaptım” dedi. Hastalık sonrası da yine korunmak gerektiğini vurgulayan Kırca,  “Ben aslında domuz gribi aşısı oldum ama farklı bir gündem yaratmamak için açıklama ihtiyacı duyuyorum. Aşının bağışıklık sistemine etki etmesi için üç hafta geçmesi gerekiyor. Ben maalesef aşıyı olduktan üç gün sonra hastalığa yakalandım” diye konuştu.

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