Ali Karahasanoğlu: Kemalist Sözcü’nün ekibinde, bir tane akıllı adam var mı?

Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ali Karahasanoğlu, "Bu Kemalistlerde akıl var mı?" başlıklı bugünkü yazısında, Sözcü gazetesinin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin orman yangınları ilgili açıklamalarına ilişkin attığı başlıkları değerlendirdi.

“Kemalist Sözcü’nün ekibinde, bir tane akıllı adam var mı acaba?” diyen Karahasanoğlu, Sözcü gazetesinin “Yangınlarda bakan ne dediyse tam tersi oldu” manşeti attığını yazdı.

Karahasanoğlu, özetle yazısına şöyle devam etti:

“Bakıyorsunuz, ‘Bakan ne demiş, tersi ne imiş?’ diye.

Mesela, Bakan demiş ki: ‘Yangınları İHA’larla yakalıyoruz!’

Yine Sözcü bildiriyor, Bakan’ın ağzından şu sözler çıkmış:

‘776 kuleden gözetliyoruz!’

Affedersiniz, üniversiteye giriş imtihanı değil, liseye geçiş imtihanı da değil.

Lisede bu yıllarda kaldı mı bilmiyorum, mantık dersinin alelade bir sınavından geçebilir mi, bu iki cümlenin birbirinin zıttı olduğunu söyleyen kişi?

Birisinde, eski yıllara göre, neler yaptıklarını, hangi alanlara ağırlık vermeye çalıştıklarını belirtirken, “Yangınları İHA’larla yakalıyoruz” demiş.

Ama.

Yangınları ‘İHA’larla yakalamak’, yangınları ayrıca yangın kulelerinden izlemeyi de tümü ile bırakmayı gerektirmediğinden, o uygulamayı da sürdürmüşler..

Bunun neresinde, birbirinin tersi uygulama var ki?

Bakan şunu söyler, o zaman bu Kemalistlere hak veririm:

‘Artık yangın kulelerinden gözetlemeyi bıraktık. Yangın kulelerini boşalttık. Sadece İHA’larla gözetleme yapıyoruz.’

Bu denildikten sonra, yangın kulelerinden de yangınların takip edildiği bilgisi gelirse.

İşte o zaman.

“Bakanın dediğinin tam tersi çıktı” diyebiliriz.

Adamlar öyle küçük bir haber falan değil. Birinci sayfalarının manşetine yerleştirdikleri bir haberle, ‘Ne dediyse, tersi çıktı’ diyorlar.”

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