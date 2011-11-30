Ali Kaptan'a seks şantajı!

T24 - İzmir’de, silahla tehdit, baskı, yıldırma ve işyeri ele geçirme olaylarına karıştığı belirtilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında, organizatör Ahmet San ve Erkan Petekkaya’nın ifadesine başvuruldu. Haluk Levent ise Almanya dönüşü ifade verecek.









İzmir’de “Silahlı tehdit, baskı, yıldırma, işyeri ele geçirme” suçlarına karıştıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda, 39 kişi gözaltına alındı. 10 kişinin daha gözaltına alınacağı bildirildi. Ünlü isimlerin de karıştığı operasyonda çete elebaşının İzmir’de oturan PKK itirafçısı Diyarbakırlı eski kuyumcu Muzaffer Köse olduğu belirtildi.



İddiaya göre oyuncu Erkan Petekkaya’ya başka bir grup uygunsuz görüntülerinin bulunduğu CD ile para sızdırmak için şantaj yaptı. Petekkaya da şantaj yapan bu gruptan kurtulmak için Köse’den yardım istedi. Organizatör Ahmet San’ın da kendisine ait eğlence yerinden kiracılarını çıkaramayınca yine bu gruptan yardım istediği iddia edildi. Haluk Levent’in de tefecilerden aldığı parayı ödeyemeyince sıkıştırıldığı, bunun üzerine Muzaffer Köse’nin ’korumasına girdiği’ iddia edildi. Haluk Levent için gözaltına alınma kararı verildiği belirtildi.



Miliyet gazetesinde yer alan habere göre, İzmir’deki operasyon kapsamında, Bursa’da da iki adrese operasyon yapıldı. İzmir polisinin verdiği adrese baskın yapan Bursa’daki ekipler bir müteahhitlik şirketinde çalışan İ.S. ve Ü.G.’yi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 şüpheli İzmir’e gönderildi.



Hakkında gözaltı kararı bulunan şarkıcı Haluk Levent’in, konser için Almanya’da bulunduğu, dönüşte ifade vermek için kendisinin Emniyet Müdürlüğü’ne geleceğini söylediği bildirildi. Organizatör Ahmet San ile oyuncu Erkan Petekkaya hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

‘Köse benim akrabam’



İki gündür hastanede yatan ünlü oyuncu Erkan Petekkaya emniyette yaşadıklarını anlattı. Petekkaya şöyle konuştu:



“Bundan 8-9 ay önce benim adım kullanılarak emniyete bir e-mail atılmış. e-mail’de sözde ‘Benim seks kasedim olduğu ve bana şantaj yapıldığı’ yazılmış. Görevli memurlar böyle bir konu olup olmadığını o zaman sordular, ben de böyle bir şeyin olmadığını açıkladım. Konu o zaman kapanmıştı. İzmir’de oturan ve benim sözde bu seks kaseti için yardım istediğim kişi Muzaffer Köse zaten benim uzaktan akrabam olur. Emniyette ki görevli memurlar Muzaffer Köse’nin akrabam olduğunu bilmedikleri için bu kişiden eski olay nedeniyle yardım amaçlı telefonda konuştuğumu zannetmişler.’’







