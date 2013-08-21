Ali İsmail'in katil zanlısı: Devletin polisine yardım etmek istedik

Eskişehir’de üniversiteli Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesi soruşturmasında son olarak tutuklanan Ebubekir Harlar’ın ifadesinde tutuklu sanık polis Mevlüt Saldoğan’ın “Yakalayın” diye bağırması üzerine Korkmaz’ı çelmeyle düşürdüklerini, üç fırıncının tekmeyle vurduğunu, en son polisin gelip çocuğun kafasını tekmelediğini söyledi. Harlar, tutuklanan diğer üç sivil gibi “Biz devletin polisine yardım etmek istemiştik” diye savunma yaptı.

Eskişehir 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 15 Ağustos’ta sorgusu yapılan Harlar, bir pide fırınında ocakçı olarak çalıştığını, olay günü gösteriler nedeniyle Sanayi Sokak’taki Harman Ekmek Fırını’na girip beklediğini anlattı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, o gece fırına polislerin girip çıktığını söyleyen Harlar, görüntülerdeki eli sopalılar için ise “Bildiğim kadarıyla sivil giyimli polis memurlarıydı” dedi. Normalde fırının o saate kadar açık olmayacağını anlatan Harlar, şunları söyledi: “ Gezi Parkı eylemcileri fırına zarar vermesin, yağma yapmasın diye bekliyorlardı. Polisler eylemcileri yakalamak üzere oradaydı.” Saat 23.57’de, Ali İsmail Korkmaz olduğu anlaşılan bir gencin sokağa koşarak girdiğini ifade eden Harlar, şöyle devam etti:

Çelme takıp düşürdüm

“Bir polis ‘Geleni yakalayın’ diye bağırdı. Birinin fırının sahibi olduğunu düşündüğüm, diğer ikisini ise fırında gördüğüm kişiler şahsa hamle yaptı. Ben de şahsın ayağına çelme takarak düşürdüm ancak vurmadım. Ben ‘devletin polisine yardım edeyim’ diye hamle yaptım. Fırındaki üç kişi elleri ve ayaklarıyla vurdular. Bunun üzerine erkek şahıs bir süre yerde yattı. Hızlı adımlarla yerde yatan şahsa doğru yürüyen ve üç dört tekmeyle şahsın başına vuran kişi, bize ‘Yakalayın’ diyen sivil giyimli polisti. Polis tekme atarken ‘Kimmiş o.ç., şimdi söyle’ diye bağırıyordu. Polis öldürücü nitelikteki tekmeleri vurduktan sonra yerde yatan şahıs ayağa kalkarak kaçtı.”

Bu arada, 5 Ağustos’ta tutuklanan fırındaki üç sivilden biri olan Muhammet Vatansever’in de, sorgusunda, ‘polise yardımcı’ olmak için Korkmaz’a çelme takıp düşürdüklerini, kendisinin bir tekme attığını, sonra polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın gelip vurduğunu anlattı.

Polisin elinde sopa vardı

Vatansever, “Polis olduğunu düşündüğüm şahsın elinde 40-50 santimetrelik bir cisim vardı. Bu cismi kullanıp kullanmadığını hatırlamıyorum. Ayaklarıyla vurduğunu hatırlıyorum” dedi. Fırıncı İsmail Koyuncu ve özel güvenlik görevlisi olan kuzeni Ramazan Koyuncu da “Polislere yardımcı olmak kastıyla yapmıştık” diye savunma yaptı. Soruşturmada şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan ikinci polis Terörle Mücadale Şubesi’nde görevli Y.A. oldu. Ali İsmail Korkmaz’ın kendilerine taş attığını ileri süren Y.A. , ifadesinde, polislerin yanında meşe odunuyla görülen ve tutuklandıktan sonra serbest bırakılan Serkan Kavak’ı tanıdığını ifade etti. Dört sivil kişinin eylemcilere müdahale ettiğini anlatan Y.A. “Eylemcilerin dövülmesi veya yakalanması konusunda resmi veya sivillere herhangi bir emir ya da talimat vermedim. Sadece bir grup göstericiyi kovalarken benim önüme çıktılar. O şekilde sivillerin yakalayıp kovaladıklarını gördüm. Darp edip etmediklerini bilmiyorum” diye konuştu.