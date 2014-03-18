Ali İsmail'in abisi: Sadece Ali’yi almadılar bizden, umutlarımızı, bütün güzel günlerimizi aldılar

Hülya Karabağlı / Ankara

Eskişehir'deki Gezi eylemleri sırasında polis tarafından dövüldükten sonra yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz'ın bugün doğum günü. Korkmaz'ın ağabeyi Gürkan Korkmaz, kardeşinin doğum gününde fotoğraf paylaştı. “Olsaydın aramızda. Söndürseydin mumları. Daha 20’ye varmadan söndürdüler düşlerini” diye yazdı.

T24’e konuşan Gürkan Korkmaz, “Sadece Ali’yi almadılar. Umutlarımızı, bütün güzel günlerimizi aldılar. Yılbaşından, kurban bayramına, bahar bayramından tüm bayramları elimizden aldılar” dedi.

Yaşasaydı ilk kez oy kullanacaktı

“Ali İsmail Korkmaz öldürülmesiydi bugün 20 yaşında olacaktı. Hiçbir seçimde oy kullanmamıştı. Yaşasaydı ilk seçimde oy kullanacaktı” diyen Gürkan Korkmaz, “Benim 5 aylık çocuğum var. Gece ağladığında, benim uykum genelde ağırdır. Azıcık, mızmızlansa hemen telaşlanıyoruz. Yani, anneler babalar ve ne zahmetlerle çocuklarını büyütüp okutuyor.

Ama, günün birinde kendini bilmez bir katil geliyor. Öldürüyor. Hiç kimsenin umurunda olmuyor”.