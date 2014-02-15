Ali İsmail Korkmaz'ı dövenler belli oldu ancak polis şüphelileri tespit edemedi

Eskişehir’de, Doğukan Bilir adlı genci Ali İsmail Korkmaz’la aynı sokakta ve aynı dakikalarda cop ve sopalarla döven iki polis ve bir sivil hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcı, sekiz ay önce Emniyet’e yazdığı yazıda, ‘suç faillerinin sıkı surette araştırılarak tespitini’ istedi. Buna karşın Eskişehir Emniyeti’nin hiçbir şüpheliyi ‘tespit edemediği’ ortaya çıktı.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Bilir’i döven şüphelilerin kimler olduğu, Ali İsmail Korkmaz davasında avukatlar tarafından görüntüler üzerinde yapılan incelemede ortaya çıkarılmıştı.

Dövenlerden biri, Korkmaz davasında sanık, diğeri de dövdüğü Bilir ile birlikte tanık olmuştu. Döven iki arkadaşının yanındaki üçüncü polis ise davanın tutuksuz sanıklarından... Eskişehir’de, 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz ile aynı dakikalarda ve aynı sokakta Doğukan Bilir adlı bir genç de coplu iki polis ve sopalı bir sivil tarafından darp edilmişti. Dayak anına ait görüntüler, sokakta bulunan Beşik Otel’in güvenlik kamerasına yansımıştı. Doğukan Bilir dayaktan sonra suç duyurusunda bulunmuş ve kendisine vuranların coplu ve gaz maskeli polisler olduğunu savunmuştu.

Polis, savcıyı dinlemedi

Eskişehir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Emin Ertem, 10 Haziran 2013’te Emniyet’e gönderdiği yazıda, ‘suç faillerinin çok gizli ve sıkı surette araştırılarak, açık hüviyet ve adreslerinin tespiti, atılı suçtan savunmalarının alınması’ ve ‘olayın önemle araştırılarak ikmal edilecek dosyanın şüpheli veya şüphelilerle birlikte başsavcılığa gönderilmesi’ talimatını verdi. Savcı, polislere bir yıl süre vererek, 3 Haziran 2014’e kadar her üç ayda bir düzenli olarak başsavcılığa bilgi sunulmasını istedi. Eskişehir Emniyeti, aradan geçen sekiz aya rağmen hiçbir şüpheli polisi belirlemediği gibi, kimsenin ifadesini de almadı. Üstelik dosya için ‘faili meçhul’ ifadesi kullanıldı.

Avukatlar çözmüştü

Oysa Ali İsmail Korkmaz davasında, ailenin avukatları tarafından görüntüler üzerinde polislerden Şaban Gökpınar’ın, sokağa girdiği sırada Ali İsmail Korkmaz’a vurduğunu saptamış ve böylece Gökpınar hakkında dava açılmıştı. Polis Selçuk Bal ise dövdüğü iddia edilen Doğukan Bilir ile birlikte Korkmaz davasının tanıkları arasına girmişti. Bilir dövülürken arkadaşının yanında duran polis memuru Hüseyin Engin ise Korkmaz’a sokağa girerken tekme attığı iddiasıyla davanın bir diğer sanığı olmuştu.

Bilir’e dayakta tespit edilmesi istenen üçüncü kişi ise bir sivil.

Polisten ihbar mektubu

Bu arada, Eskişehir Emniyeti’nde görevli olduğunu ifade eden bir polis de Radikal’e ihbar mektubu gönderdi. ‘Kimliğinin açığa çıkmasından endişe ettiği’ için ismini açıklamayan polisin gönderdiği mektupta, geçen ay görevinden alınarak Eskişehir Polis Okulu’na tayin edilen İl Emniyet Müdür Yardımcısı M.A.’nın, Korkmaz’ı döven polislerle doğrudan bağlantılı olduğunu savundu. M.A.’nın Gezi Parkı eylemleri sırasında elinde copla göstericileri döverken görüntülendiğini ve yerel basında hakkında “Dayakçı müdür görevden alındı” diye haber yapıldığını hatırlatan ihbarcı polis, mektubunda şunları yazdı:

“Bu müdür, Ali İsmail Korkmaz’ın öldüğü olay günü ve yerinden sorumlu müdürdü. Telsizden ‘Terör şubesi memurlarına acil cop dağıtılsın’ diye bas bas bağıran müdürdü. Telsiz kayıtlarına bakıldığında net bir şekilde görülür. Bu telsize yansıyan kısmıdır. Ayrıca telsiz dışında sivil görevlilerin ara sokaklara dağılarak göstericilerin canına okunmasını isteyen de kendisidir.”

İhbarcı polis, M.A.’nın Vali Güngör Azim Tuna’yı, “Korkmaz’ı arkadaşları dövdü” diyerek yanılttığını ve bu yüzden görevden alındığını, Tuna’nın bu bilgiyi müfettişlere de açıkladığını ileri sürdü. İhbarcı polis, mektubunun devamında, “Eskişehir’deki yetkililer bu durumları bildikleri halde gerekli soruşturmalar yapılmamıştır. Ali İsmail’in olayında ‘Coplayın’ emrini verenlerin sorumluluğu bulunmamakta mıdır? Polis arkadaşlarımız yargılanıyor da bu emri veren müdürün sorumluluğu yok mu? Davada asıl sorumlular gözden kaçırılmaktadır” dedi.