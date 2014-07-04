T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ali İsmail'i döven polis ve fırıncıların 'özel' bağı varmış

Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın katil zanlısı polis ve fırıncıların, dayaktan sonra aynı kişilerle konuştuğu ortaya çıktı

04 Temmuz 2014 16:11

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ı döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan polis memurları Mevlüt Saldoğan ve Şaban Gökpunar’la fırıncı İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammed Vatansever’in dayaktan sonra kimi kişilerle ortak görüşmelerinin olduğu belirlendi. 

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, Korkmaz’ı tekme atarak yere düşüp vuran ve daha sonra dayak görüntülerini sildiği ortaya çıkan fırıncı İsmail Koyuncu’nun hem ölümcül tekmeyi atan ve tutuklu yargılanan polis Mevlüt Saldoğan ile hem de bu bölgede polislerin amiri halinde olan Başpolis Şaban Gökpunar’la telefon irtibatı çıktı. 

Sanıklar, ifadelerinde, birbirlerini tanımadıklarını söylemişti. 

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davada, polis ve sivil sanıkların dayaktan sonra birbirleriyle temasının olup olmadığına dair bilirkişi raporu, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Bilirkişi Osman Özçelik’in sekiz sanığın telefon dökümleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, şu veriye ulaşıldı: 

Korkmaz’a son tekmeyi atan tutuklu polis memuru Mevlut Saldoğan ile Korkmaz’ı yere düşürüp vuran, daha sonra kamera görüntülerini silen fırıncı İsmail Koyuncu’nun M.N.A. adlı kişiyle ortak görüşmesinin olduğu anlaşıldı. Saldoğan’ın yine tutuklu yargılanan fırıncı Muhammed Vatansever ve Ramazan Koyuncu ile ortak görüşmesinin olduğu, üç sanığın Ş.A. adlı kişiyle görüştüğü anlaşıldı. 

Tutuksuz yargılanan başpolis Şaban Gökpunar ile fırın sahibi İsmail Koyuncu’nun T. İnşaat ve A.T. adlı kişileri aradığı ve bu iki numarayla ortak görüşmelerinin olduğu ortaya çıktı. Keza Başpolis Gökpunar ile tutuklu yargılanan fırın çalışanı Ramazan Koyuncu’nun U.D. adlı kişi ile ortak görüşmeleri belirlendi.

ETİKETLER

ali ismail korkmazgezi parkıeskişehirMevlüt SaldoğanŞaban Gökpunarİsmail KoyuncuRamazan KoyuncuMuhammed Vatansever

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24