Ali İsmail'i döven polis ve fırıncıların 'özel' bağı varmış

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ı döverek öldürdükleri iddiasıyla yargılanan polis memurları Mevlüt Saldoğan ve Şaban Gökpunar’la fırıncı İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammed Vatansever’in dayaktan sonra kimi kişilerle ortak görüşmelerinin olduğu belirlendi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'deki haberine göre, Korkmaz’ı tekme atarak yere düşüp vuran ve daha sonra dayak görüntülerini sildiği ortaya çıkan fırıncı İsmail Koyuncu’nun hem ölümcül tekmeyi atan ve tutuklu yargılanan polis Mevlüt Saldoğan ile hem de bu bölgede polislerin amiri halinde olan Başpolis Şaban Gökpunar’la telefon irtibatı çıktı.

Sanıklar, ifadelerinde, birbirlerini tanımadıklarını söylemişti.

Eskişehir’de Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesine ilişkin davada, polis ve sivil sanıkların dayaktan sonra birbirleriyle temasının olup olmadığına dair bilirkişi raporu, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne ulaştı. Bilirkişi Osman Özçelik’in sekiz sanığın telefon dökümleri üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, şu veriye ulaşıldı:

Korkmaz’a son tekmeyi atan tutuklu polis memuru Mevlut Saldoğan ile Korkmaz’ı yere düşürüp vuran, daha sonra kamera görüntülerini silen fırıncı İsmail Koyuncu’nun M.N.A. adlı kişiyle ortak görüşmesinin olduğu anlaşıldı. Saldoğan’ın yine tutuklu yargılanan fırıncı Muhammed Vatansever ve Ramazan Koyuncu ile ortak görüşmesinin olduğu, üç sanığın Ş.A. adlı kişiyle görüştüğü anlaşıldı.

Tutuksuz yargılanan başpolis Şaban Gökpunar ile fırın sahibi İsmail Koyuncu’nun T. İnşaat ve A.T. adlı kişileri aradığı ve bu iki numarayla ortak görüşmelerinin olduğu ortaya çıktı. Keza Başpolis Gökpunar ile tutuklu yargılanan fırın çalışanı Ramazan Koyuncu’nun U.D. adlı kişi ile ortak görüşmeleri belirlendi.