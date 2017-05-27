Ali İsmail'e son tekmeyi atan polisin 'FETÖ'den tutuklu avukatına tahliye

Gezi eylemleri sırasında yaşamını yitiren 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’a son tekmeyi atan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın avukatı Mutlu Karayılan, hakkında açılan 'FETÖ' davasında “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkûm edildi. Cumhuriyet'ten Dilek Şen'in haberine göre, Avukat Karayılan, karardan 2 gün önce yapılan duruşmada varis ameliyatı olacağı gerekçesiyle tahliye edildi.

Ali İsmail’in ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, “Çok ciddi sağlık problemi yaşayan mahkûmların tutukluluğu devam ederken, 70 günü aşkın süredir haklı sebeplerle açlık grevi yapan eğitimciler tutuklanırken bu kararı anlamak zor” dedi.

Saldoğan’ın avukatlığını yapan Mutlu Karayılan, FETÖ soruşturması kapsamında 10 Mart’ta FETÖ’nün kriptoplu haberleşme programı olduğu söylenen ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklandı.

24 Mayıs’ta Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Karayılan, hakkındaki iddiaları reddederek, varis hastalığı olduğunu ve ameliyat olması gerektiğini söyleyedi ve tahliyesini istedi. Mahkeme Karayılan’ın sağlık sorunları ve delillerin toplanması nedeniyle tahliyesine karar verdi. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada mahkeme heyeti Karayılan’ı “silahlı terör örgütü üyesi olma” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Karara ilişkin değerlendirmede bulunan Ali İsmail’in ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz, “Bu kişinin tutukluluğunun bu kadar basit bir sebeple sona erdirilmesine de anlam veremedim. Çok ciddi sağlık problemi yaşayan mahkûmların tutukluluğu devam ederken, 70 günü aşkın süredir haklı sebeplerle açlık grevi yapan eğitimciler tutuklanırken bu kararı anlamak zor. Bu tahliye, içeride halen FETÖ yapılanmasının etkili olduğunu mu gösteriyor bize?” dedi.

"Adalet hep hızlı olsa..."

“Adalet bu kadar hızlı işliyor mu?” diyen Korkmaz, “Adalet keşke herkes için bu kadar hızlı olsa! Söz konusu kişi, iki üç ay önce gözaltına alındı, tutuklandı, iddianamesi hazırlandı ve karar verildi. Bizim çocuklarımızın 4 yıldır davalarında kararlar alınmadı, kimisinin soruşturması bile başlamadı” dedi. "Gezi Direnişi sırasında yaşamını yitiren gençler için beklenen adaletin bir türlü sağlanmadığını" belirten Korkmaz, “Türkiye’de alınan bu gibi kararlar, adalete olan inancımı derinden sarsıyor. Hiçbir normun, yasanın, ahlakın göz önünde bulundurulmaması, birilerinin kendi adaletini oluşturmaları karşısında şaşkınım. Hukuk, bir gün hepimize adalet için lazım olacak” dedi.