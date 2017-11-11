Ali İsmail Korkmaz'ın annesi maraton öncesi son antrenmanını yaptı

İSTANBUL, (DHA) - GEZİ Parkı protestoları sırasında Eskişehir\'de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz\'ın annesi Emel ve oğlu adına kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) üyeleri yarın gerçekleştirilecek \"39’uncu Vodafone İstanbul Maratonu\" öncesi son antrenmanlarını yaptı.

Maçka Parkı’nda saat 10.00’da başlayan etkinliğe müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ’ın yanı sıra, İstanbul CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve tiyatro oyuncusu Hülya Karakaş da katıldı.

Vakfın diğer üyeleri ile birlikte üzerinde oğlunun portresi ile \'Gençler isterse düşler gelecek olur\' yazılı tişörtle antrenman öncesi açıklama yapan Emel Anne, \"Gücüm yettiğince maratonlara katılacağım. Ben koşarken Ali İsmail’in adımlarıyla koşuyorum” dedi.

Emel Korkmaz’ın konuşması öncesinde başlayan antrenman 30 dakika sürdü.

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