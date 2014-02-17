Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Fenerbahçe - Kasımpaşa maçını izledi

Gezi Parkı direnişine destek için Eskişehir'de düzenlenen eylemlerde aralarında polisin de bulunduğu kimselerce dövülen, 39 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi Şükrü Saracoğlu stadında Fenerbahçe – Kasımpaşa maçını izledi. Fenerbahçe taraftarları, kendisi de Fenerbahçeli olan Ali İsmail Korkmaz için "Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz" isimli bir marş yazmıştı.

Maçın 34. dakikasında Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadı "Her yer Taksim her yer direniş" sloganları ile ve "Ali İsmail Korkmaz Fenerbahçe yıkılmaz" marşı ile inledi.

Korkmaz ailesi maç bitiminde sahaya indi. Ali İsmail Korkmaz'ın abisi Gürkan Korkmaz ve annesi Emel Korkmaz taraftarları selamlarken tribünlerden 'Katil devlet hesap verecek!' sloganı atıldı.