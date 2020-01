Fenerbahçe taraftarı Şükrü Saraçoğlu'na yürüdü

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği tarafından düzenlenen “Türkiye İçin Adalet, Fenerbahçe İçin Adalet” yürüyüşü için taraftarlar Bağdat Caddesi’nde toplandı. Saat 13.30'da Aziz Yıldırım da Cadde'deki taraftarlar arasına katıldı. Taraftarlar saat 16:50'de stadyuma ulaştı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre Başkan Yıldırım ve beraberindekiler de stadyuma girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın ve camianın önde gelen isimlerinin de katıldığı yürüyüşe ilgi büyük oldu. Şaşkınbakkal'dan Şükrü Saracoğlu'na doğru yürüyen taraftarlar "Sık bakalım sık bakalım biber gazı sık bakalım, kaskını çıkar copunu bırak delikanlı kim bakalım", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını attı. Gezi olayları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için yazılan marş da okunarak; "Ali İsmail Korkmaz, Fenerbahçe yıkılmaz..." tezahüratı yapıldı.

Galatasaray ve Beşiktaşlılar da Cadde’de

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye İçin Adalet, Fenerbahçe İçin Adalet" yürüyüşü Bağdat Caddesi'nde Şaşkınbakkal'dan başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yöneticilerin de katıldığı yürüyüş için 13.00'te toplanıldı. Saat 14.00'te ise Şaşkınbakkal'da yürüyüş başladı. Çok sayıda Fenerbahçe Taraftar Derneği'nin katıldığı yürüyüş, Kızıltoprak'ta sona erdi. Yürüyüş yaklaşık 3 saat sürerken grubun ön kısmı stadyuma ulaştı. Başkan Aziz Yıldırım ve beraberindekiler de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'na ulaşarak maç saatini beklemeye başladı. Maç bileti olan taraftarlar da 19.00'da başlayacak Kasımpaşa maçına girmek için giriş kapılarına yöneldi.

Başkan yürüyüş boyunca oturmadı

Başkan Aziz Yıldırım, kızı, damadı ve torunuyla 13.30'da Şaşkınbakkal'a gelerek yürüyüşe katıldı. Yürüyüşün başlangıcından itibaren bir araç üzerinden taraftarları selamlayan Aziz Yıldırım bu süre boyunca hiç oturmadı.

Aziz Yıldırım, Türk ve Fenerbahçe bayrakları ile selamladı

Aziz Yıldırım'ın yanı sıra eski yöneticilerden gazeteci Uğur Dündar, Galatasaraylı eski futbolcu Ümit Karan, Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar ile binlerce Fenerbahçe taraftarı açtıkları çeşitli pankartlarla yürüyüşe katıldı. Aziz Yıldırım üstü açık bir araçtan taraftarları, eline aldığı Türkiye ve Fenerbahçe bayraklarıyla selamladı.

İlginç diyalog

Fenerbahçeli bir taraftarın "Başkanım Kars'tan geldim sizinle kol kola yürümek istiyorum. Beni yanınıza alın" sözleri üzerine Aziz Yıldırım, "Şimdi yürümek için ineceğim. Hep beraber Kadıköy'e kadar yürüyeceğiz" dedi.

Fenerbahçeli Avukatlar Derneği tarafından düzenlenen "Türkiye İçin Adalet, Fenerbahçe İçin Adalet" yürüyüşü için Fenerbahçeli Avukatlar Derneği tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sesimiz ve sözümüz sadece adalet için yükselsin!..

"Fenerbahçeli Avukatlar Derneği olarak, 16 Şubat 2014 Pazar günü Şaşkınbakkal'da başlayıp Kızıltoprak'ta sona erecek, "Türkiye İçin Adalet, Fenerbahçe İçin Adalet" yürüyüşünde onbinlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz.

Tuttuğu takım ve gönül verdiği renkler ne olursa olsun taraftarımızla birlikte adalet için, hukuk için, adil yargılanma için bu yürüyüşe katılacak herkesten yegane beklentimiz, bu güzel birlikteliğin ruhuna aykırı her tür olumsuzluktan kaçınmasıdır. Davamızın, siyasi oluşumların gölgesinde kalmaması için her tür olası provokasyondan uzak durulması en büyük isteğimiz ve yürüyüşe katılacak olan herkesten de açıkça beklentimizdir. Bu bağlamda, siyasi her tür slogandan kaçınılmasını, kişi ya da kurum hedefli tezahüratlardan uzak durulmasını, yürüyüşün amacından çıkmasını hedefleyebilecek her tür oluşuma karşı durulumasını önemle rica ederiz. Sesimiz; hep bir ağızdan, en yüksek tonda ve durmaksızın 'Adalet' için 'Türkiye' için 'Fenerbahçemiz' için yükselsin. İlginize ve sorumlu tavrınıza şimdiden teşekkür ederiz"