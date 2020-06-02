Gezi eylemleri sırasında Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz, saldırıya uğradığı yerde anıldı.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Eskişehir Tabip Odası (EBTO) gezi protestoları sırasında uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz’ı andı. Korkmaz’ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayici Sokak’ta yapılan anmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, siyasi parti ve sendikaların temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Anmada konuşan Eğitim Sen Kadın Sekreteri Özge Ayaz, “7 yıl önce Türkiye yakın tarihinin en demokratik mücadelesi olan Gezide gençlerimizi yitirdik. Bu sokak ‘nefes alamıyorum’ diyen 19 yaşındaki bir gencin ölümüne şahitlik yaptı. Adı bile değişmedi. O günden beri Emel annenin dediği gibi adalet bekliyoruz. Bu günden yarına unutmayacağız çığlığımız oldu Ali İsmail Korkmaz’ın sözleri. Vurmayın” dedi.

Gezi’nin Ali İsmail Korkmaz, Mehmet Ayvalıtaş, Ethem Sarısülük, Medeni Yıldırım, Abdullah Cömert, Ahmet Atakan, Hasan Ferit Gedik ve Berkin Elvan olduğunu kaydeden Ayaz, “Gezi; doğaya, insanlığa, sanata sahip çıkmadır. Gezi, farklılıkların bir olma başarısıdır. Gezi ruhtur. Gezi, sen-ben değil ‘biz’ ola bilmedir. Yaşasın, kurtuluşa tek başına değil hep beraber ulaşmak isteyenler. Yaşasın Gezi ruhuna sahip çıkanlar. Yaşasın çocukları için daha mutlu, daha barışçıl bir dünyanın hayalini yaşatanlar” şeklinde konuştu.