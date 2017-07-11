Ali İsmail Korkmaz ölümünün 4'üncü yılında anıldı

Gezi Parkı eylemi sırasında 2 Haziran 2013 gecesi Eskişehir’de polisler ve eli sopalı esnaflar tarafından dövülerek beyin kanaması geçiren ve 38 günlük yaşam savaşının ardından 10 Temmuz’da yaşamını yitiren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz ölümünün 4. yıldönümünde anıldı. Anne Emel Korkmaz, “Bu kadar erken gideceğini biliyor muydun Ali’m? Artık yoksun Ali’m” diye ağıt yaktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Korkmaz’ın ölümünün yıldönümü dolayısıyla Merkez Antakya İlçesi Ekinci Asri Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anma töreni düzenlendi. Anma etkinliğine Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz, ağabeyi Gürkan Korkmaz, babası Şahap Korkmaz ile Hatay’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında hayatını kaybeden Abdullah Cömert’in annesi Hatice Cömert ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlunun mezarı başında ağlayan anne Emel Korkmaz, “Bu kadar erken gideceğini biliyor muydun Ali’m? Ama sen artık yoksun Ali’m” diye ağıt yaktı. Anma etkinliği, yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Ardından saat 20.00’de Sümerler Amfi Tiyatro’da düzenlenen anma etkinliklerinde Jehan Barbur, Grup Abdal ve ALİKEV Müzik Topluluğu sahne aldı. Ali İsmail’in yeğeni Tuana ve Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi öğrencileri bir bale gösterisi yaptı. Anma öncesindeyse ALİKEV Fotoğrafçılık Kulübü’nün fotoğraf sergisi açıldı.

‘Vurmayın, öldüm...’

İsmail Korkmaz, Eskişehir’de 2 Haziran gecesi evine dönerken polisler ve eli sopalı esnaf tarafından dövüldü. Tanıklar, Ali İsmail’in “Vurmayın, öldüm” dediğini anlatırken, bu söz ve Ali İsmail’e atılan son tekmenin görüntüleri hafızalardan çıkmadı. Ortaya çıkan görüntüler ve kamuoyunun baskısının ardından soruşturma derinleştirilirken, silinmiş güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıkarıldı. Ali İsmail’i döven fırıncı İsmail Koyuncu ve akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever, Ebubekir Harlar ile Ali İsmail’e son tekmeyi atan polis Mevlüt Saldoğan tutuklandı.

Kayseri 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi polisler Mevlüt Saldoğan’a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut’a 10 yıl, fırıncı İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever’e 6’şar yıl 8’er ay, Ebubekir Harlar’a 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken olay yerinde bulunan polisler Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin ise beraat etti. Yargıtay, Harlar’a verilen cezayı az bulurken polis Engin’in ise cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar yönünden ise karar onandı. Yeniden yapılan yargılamada Engin’e 7 ay 15 gün, Harlar’a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Bakanlıktan tazminata itiraz

İçişleri Bakanlığı, Korkmaz ailesine 709 bin lira tazminat ödenmesine hükmeden karara “Bakanlığın hizmet kusuru” olmadığını ve polislerin suç teşkil eden eylemlerinden devletin sorumlu tutulamayacağını savunarak itiraz etti. Bakanlık, ayrıca hükmedilen 650 bin TL manevi tazminatın fahiş olduğunu ve sebepsiz zenginleşmeye neden olduğunu ileri sürdü.

CHP’li Ataç’tan mesaj

Eskişehir’in CHP’li Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Ali İsmail’in 4. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “4 yıl önce demokrasi ve barış kenti Eskişehir’de 19 yaşında bir gencimizin, Ali İsmail Korkmaz’ın kaybı ile içinde insan sevgisi barındıran herkes derinden bir acı yaşadı. Ali İsmail ile birlikte bu ülkenin tüm gençlerinin düşlerindeki özgür dünyayı kurabilmeleri için bu acı olaylar bir kez daha yaşanmamalıdır. Farklılıklarımızı bir kenara bırakmalı ve zulme karşı hiçbir ayrım gözetmeden birlikte karşı çıkmalıyız. Kenetlenmemiz; barış ve kardeşliğimizin bozulmaması adına son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.