Ali İsmail Korkmaz ölüm yıldönümünde anılacak

Taksim Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, ölümünün 4'üncü yıldönümünde yarın doğum yeri olan Antakya'da çeşitli etkinliklerle anılacak.

Ali İsmail Korkmaz'ın düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından düzenlenen anma etkinliği saat 18.00'de Ekinci Mezarlığı'ndaki kabir ziyareti ile başlayacak. 20.00'de Sümerler Amfi Tiyatro'da gerçekleşecek katılımın ücretsiz olduğu anma etkinliğinde Jehan Barbur, Grup Abdal ve ALİKEV Müzik Topluluğu sahne alacak. Ayrıca Ali İsmail'in yeğeni Tuana ve Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi öğrencileri bir bale gösterisi yapacak. Anma öncesindeyse ALİKEV Fotoğrafçılık Kulübü'nün fotoğraf sergisi açılacak.

Ailesi vakıf kurdu

Henüz 17 yaşındayken 'Toplum İçin Gençlik' isimli bir hareket başlatmış olan Ali İsmail Korkmaz, arkadaşlarıyla örgütlenerek yaşlılar, öğrenciler, engelliler ve çevre için birçok gönüllü proje gerçekleştirdi. Yaptıkları ilk etkinlik okulun bahçesini temizlemek olan grup, daha sonra huzurevi ziyareti, engelliler için mavi kapak toplama, ilköğretim öğrencilerine okumayı sevdirme, imkanları kısıtlı olan köy okullarına kitap, kıyafet desteği gönderme gibi birçok etkinlik gerçekleştirdi. Bu kapsamda yaptığı ve yapmayı planladığı etkinlikleri raporlayıp günlüğüne yazıyordu. Ailesi evlatlarının adına vakıf kurduğunda 'Düşlerindeki Özgür Dünya' için yola devam ettiğini söyledi.

Görüntüler silinmişti

Üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, 2 Haziran 2013'te Eskişehir'de evine dönerken aralarında sivil polisin de bulunduğu kişiler tarafından dövüldü, 38 gün sonra yaşamını yitirdi. Kamuoyu ve ailesinin baskıları ile soruşturma derinleştirildi, silinmiş güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıkarıldı. Korkmaz'ı dövdükleri belirlenen İsmail Koyuncu ve akrabaları Ramazan Koyuncu, Muhammet Vatansever, Ebubekir Harlar ile polis Mevlüt Saldoğan tutuklandı. Olay yerinde bulunan polis memurları Şaban Gökpınar, Hüseyin Engin ve Yalçın Akbulut ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi polis memurları Mevlüt Saldoğan'a 10 yıl 10 ay, Yalçın Akbulut'a 10 yıl, fırıncı İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e 6'şar yıl 8'er ay, Ebubekir Harlar'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verirken polis memurları, Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin ise beraat etti. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay, Ebubekir Harlar'a verilen hapis cezasını az bulurken beraat eden polis memuru Hüseyin Engin'in ise cezalandırılmasını istedi. Diğer sanıklar yönünden ise karar onandı. Yeniden yapılan yargılamada Engin'e 7 ay 15 gün, Harlar'a ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.