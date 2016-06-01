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"Ali İsmail Korkmaz öldürülmeseydi bugün mezun olacaktı"

Gezi eylemlerinin 3. yıl dönümünde, Ali İsmail Korkmaz'ın arkadaşları, Eskişehir'deki heykelinin avuçlarına kırmızı karanfil bıraktı

01 Haziran 2016 02:04

Eskişehir'de bir grup genç, Gezi eylemleri sırasında polis ve sivil kişiler tarafından öldüresiyle dövüldükten sonra kaldırıldığı hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın heykeli önünde keplerini havaya fırlattı. 


Bir grup genç, 2 Haziran 2013 günü Gezi Parkı protestoları sırasında, polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın İsmet İnönü Caddesi Espark Alışveriş Merkezi önündeki heykelinin önünde toplandı.

DHA'nın haberine göre; gençler, "Hepimiz Ali’yiz, öldürmekle bitmeyiz. Ali’nin atamadığı kepi atıyoruz" yazılı pankart açtı. Sık sık "Ali İsmail korkmaz ölümsüzdür" şeklinde slogan atan grup 1 dakikalık saygı duruşunun ardından yanlarında getirdikleri kepleri heykelin önünde havaya fırlattı.

 

"Ali İsmail Korkmaz'ın adı var, karşısında imzası yok"

 

Grup adına konuşan bir genç, “Ali İsmail öldürülmeseydi bugün mezun olacaktı. Okulunun mezuniyet listesinde Ali İsmail Korkmaz’ın adı var, ancak karşısında imzası yok. Çünkü Ali İsmail’i öldürdüler. Ali’nin atamadığı mezuniyet kepini biz atıyoruz” dedi.

Gençler daha sonra Ali İsmail Korkmaz heykelinin avuçlarına kırmızı karanfil bıraktıktan sonra, aynı cadde üzerinde bulunan Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde Emek ve Demokrasi güçleri tarafından Gezi Parkı protestolarının yıldönümü nedeniyle düzenlenen eyleme katıldı. Burada toplanan yaklaşık 200 kişi, ‘Diktatörlüğe değil, demokrasi için daha fazla Gezi, daha fazla direniş’ yazılı pankart açtı.

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