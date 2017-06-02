Ali İsmail Korkmaz, öldürüldüğü yerde anıldı

Eskişehir'de, 2 Haziran 2013 tarihinde Gezi eylemlerinde polis ve sivil kişilerin saldırısına uğrayıp tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra yaşamını yitiren Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz, dövüldüğü sokakta anıldı. Baba Şahap Korkmaz, anne Emel Korkmaz ve ağabey Gürkan Korkmaz, Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının önüne kırmızı karanfil bıraktı.

Ali İsmail Korkmaz'ın saldırıya uğradığı Kurtuluş Mahallesi Sanayi Sokak'taki ekmek fırının önünde anma töreni düzenlendi. Anma etkinliğine Ali İsmail Korkmaz'ın Hatay'dan gelen babası baba Şahap Korkmaz, annesi Emel Korkmaz, avukat olan ağabeyi Gürkan Korkmaz, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ile yaklaşık 150 kişi katıldı. Ali İsmail Korkmaz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından kalabalık "Ali İsmail Korkmaz ölümsüzdür" ve "Karanlığa teslim olmayacağız" şeklinde sloganlar attı.

"Ali İsmail'e sahip çıkamadık"

Kalabalık adına konuşan Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB) Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Neşet Ayakanat, "Bizler, bu kente büyük umutlarla gelmiş olana Ali İsmail'e sahip çıkamadık üzgünüz. Daha büyük üzüntümüz davasına da bu kentte sahip çıkamadık. O güne kadar birçok kritik davada bu şehir güvenli şehir olarak görülüp davaları bu kente taşınırken ne yazık ki Ali İsmail'in davasında bir anda güvensiz şehir haline dönüştürülüp davası da bizlerden kaçırıldı ve tahmin ettiğimiz gibi faillerin suçları ispatlanmışken aldıkları cezalar ne bizleri, ne kamuoyuna ne de vicdanları tatmin etmemiştir" dedi.

Anne Korkmaz, sokağa ilk kez geldi

Tören boyunca gözyaşlarını tutamayan anne Emel Korkmaz da "Olaydan sonra ilk kez bu sokağa girdim. 4 yıl önce evladım burada katledildi. Ben artık onun sesini duyamıyorum, kokusunu alamıyorum. Ali'mi çok özledim. Ona sahip çıktığınız için, unutmadığınız, unutturmadığınız için hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Lanetliyorum"

Baba Şahap Korkmaz da yaptığı konuşmada, "Alişimizi unutmadığınız için, yaşatmaya çalıştığınız için ben de teşekkür ediyorum. Ruhu bizimle birlikte yaşıyor, sadece bedenini aldılar. Biz oğlumuzun onuru ile yaşıyoruz. Benim oğlum burada vahşice darp edildi. O zaman diyorum ki insanlık neredeydi? Burada oturan insanlar neredeydi? Hiç seslenmediler mi? Oğluma sahip çıkmayanları da olaya karışanları da lanetliyorum" dedi.

Yapılan konuşmalardan sonra kalabalık, fırının karşısında yere konulan Ali İsmail Korkmaz'ın fotoğrafının üzerine kırmızı karanfiller bıraktıktan sonra dağıldı.