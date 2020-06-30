Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de, girdiği bir sokakta sivil polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 7. yılında anılacak.
Ali İsmail Korkmaz’ın yarım kalan düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Ali İsmail Korkmaz’ı ölümünün yedinci yılında ALİKEV Youtube kanalından canlı yayınlanacak etkinliklerle anacak.
Covid- 19 salgını nedeniyle ALİKEV Youtube kanalında canlı olarak yayınlanacak etkinliklerin detayları şöyle:
"Gençlik hakları" - 6 Temmuz, Pazartesi, Saat: 20.30
Moderatör: Mert Akkaş (ALİKEV Programlar Sorumlusu)
Konuşmacılar: Hasan Oğuzhan Aytaç: (Gençlik Hakları Forumu Genel Koordinatörü), Hande Nur İpek: (Gençlik Çalışanı), Ezgi Gedik Güneş: ( Toy Gençli Derneği YK Başkanı)
"Türkiye'de sivil toplumun ve faaliyetlerini önemi" - 8 Temmuz, Çarşamba, saat: 20.30
Moderatör: M. İrem Afşin (Gazeteci/ Sivil Aktivist)
Konuşmacılar: İbrahim Betil (Sivil Toplum Gönüllüsü), Mert Fırat (UNDP İyi Niyet Elçisi), Melda Onur (Sosyal Haklar Derneği Genel Başkanı), Laden Yurttagüler ( İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Haklar Merkezi)
Ali İsmail Korkmaz anması - 10 Temmuz, Cuma, saat: 20.30
Moderatör: Burcu Karakaş (Gazeteci)
Konuklar: Korkmaz Ailesi, Ceylan Ertem