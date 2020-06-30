Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de, girdiği bir sokakta sivil polisler ve esnaf tarafından dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz katledilişinin 7. yılında anılacak.

Ali İsmail Korkmaz’ın yarım kalan düşlerini hayata geçirmek amacıyla kurulan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV), Ali İsmail Korkmaz’ı ölümünün yedinci yılında ALİKEV Youtube kanalından canlı yayınlanacak etkinliklerle anacak.