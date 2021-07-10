Ali İsmail Korkmaz'ın katledilmesinin üstünden 8 yıl geçti: O hep 19 yaşında

Gezi Parkı eylemleri sırasında Eskişehir’de karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, bugün katledilişinin 8. yılında anılıyor. Henüz 19 yaşındayken öldürülen Ali İsmail, bugün ailesinin kurduğu ALİKEV tarafından online etkinliklerle anılacak.

Eskişehir’de Gezi direnişi eylemleri sırasında karşıt görüşlü kişiler ve polis tarafından darp edilerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz, bugün katledilişinin 8. yılında ailesi ve sevenleri tarafından Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. 2013 yılında, henüz 19 yaşındayken katledilen Ali İsmail Korkmaz, hayattan koparılmasaydı 27 yaşında olacaktı.

Ali İsmail'in, düşlerindeki dünyayı hayata geçirmek için ailesi tarafından kurulan ALİKEV, Ali İsmail'in katledilişinin 8. yılında, Covid-19 sebebiyle online etkinliklerle anacak. Ali İsmail Korkmaz’ın anısını yaşatmayı amaçlayan ALİKEV, Ali İsmail Korkmaz’ın yarım kalan düşlerini paylaşan tüm gençleri etkinliklere davet ediyor.

ALİKEV tarafından Ali İsmail Korkmaz için düzenlenecek etkinlikler şu şekilde:

Ali İsmail Korkmaz Anması

10 Temmuz Cumartesi

Saat: 20:30

Korkmaz Ailesi & Cem Erdost İleri Trio Konseri

“Neden Konuşamıyoruz?”

Gençlik ve İfade Özgürlüğü Atölyesi*

12 Temmuz Pazartesi

Saat:21:00

Moderatör: Elif Okan Gezmiş – Klinik Psikolog

9-10 Temmuz’da gerçekleşecek atölyelerin ALİKEV Youtube kanalı üzerinden canlı yayını olacak. https://www.youtube.com/user/AliismailKorkmaz/live

18-35 yaş arası gençlere özel olarak düzenlenen atölye ve söyleşilere kayıtlar https://bit.ly/ALIKEV1007 adresi üzerinden gerçekleşiyor.