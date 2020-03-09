Ali İsmail Korkmaz'ın annesinin hikâyesini konu alan 'Emel Anne' belgeseli Kadıköy'de izleyiciyle buluşuyor

Gezi protestoları sırasında hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz’ın hikâyesini konu alan 'Emel Anne' belgeseli salı günü saat 20’de Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK) izleyiciyle buluşacak.

Ali İsmail Korkmaz, Gezi eylemleri sırasında, 2 Haziran 2013 tarihinde aralarında sivil polislerin de olduğu bir grup tarafından dövüldü. 38 gün komada yaşam mücadelesi veren 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz 10 Temmuz 2013 tarihinde hayatını kaybetti. Oğlunun kaybından sonra adalet mücadelesine başlayan Emel Korkmaz, oğlunun hayattayken yapmak istediklerini hayata geçirmeye karar verdi.

'Emel Anne' adı konulan belgesel, Emel Korkmaz’ın oğlunu kaybedişinden sonra yaşadıklarının hikayesini anlatıyor. Yönetmenliğini Kazım Kızıl'ın yaptığı belgeselin, müziklerini Merih Aşkın yaptı.

Belgeselin ilk gösterimi 2 Haziran’da Eskişehir’de yapılmıştı. Belgesel şimdi de 10 Mart 2020 Salı Günü saat 20'de Tasarım Atölyesi Kadıköy’de (TAK) izleyici ile buluşacak.