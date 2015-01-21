Ali İsmail Korkmaz davasında verilen karara sosyal medyada kim, ne dedi?

Ali İsmail Korkmaz’ın dövülerek öldürülmesiyle ilgili yargılanan 8 kişinin karar duruşması bugün Kayseri 3′üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülerek 7′inci celsede karara bağlandı. Sanık Mevlüt Saldoğan'a iyi hal indirimiyle 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmesi Twitter'da tepkilere neden oldu.

İşte ünlü isimlerin Twitter üzerinden Ali İsmail Korkmaz davasının 7'inci karar duruşmasında 'iyi hal indirimine' ve verilen karara tepkileri: