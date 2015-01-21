Ali İsmail Korkmaz davasında karar



Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen davada 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinden sorumlu tutulan ve ‘kasten adam öldürmek‘ suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu polis memuru Mevlüt Saldoğan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

‘Kasten adam yaralama suretiyle ölüme sebebiyet vermek‘ suçlamasıyla hakkında 12 ila 16 yıl hapis cezası istenen tutuksuz polis memuru Yalçın Akbulut da 10 yıl hapis cezası aldı.

Polislerle birlikte Ali İsmail Korkmaz'ı döven ve tutuklu yargılanan fırıncılar Ramazan ve İsmail Koyuncu ile Muhammed Vatansever hakkında da 6'şar yıl 8'er ay hapis cezası verildi. Ebubekir Harlar'a 3 yıl 4 ay hapis cezası verilirken, tutuksuz sanıklar polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar ise beraat etti. Harlar da tutuklu bulunduğu süre gözönünde bulundurularak tahliye edilecek.

Duruşmaya Ankara Numune Hastanesi'nde tedavi gören sanık polis Saldoğan video konferans aracılığı ile katıldı. Sanıklar mahkeme başkanının son sözlerini sorması üzerine beraatlerini istedi.

Eskişehir'de açılan dava güvenlik gerekçesiyle Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan duruşma sonrası izleyiciler mahkemenin açıkladığı karara tepki gösterdi. Duruşmanın ardından davayı izlemek üzere adliye binası önünde bekleyen kalabalığa polis biber gazı ile müdahale etti. Bu sırada bir kişinin başına isabet eden gaz fişeği ile yaralandığı bildirildi.

Ali İsmail Korkmaz davasında dördü polis sekiz kişi yargılanıyordu. Ali İsmail Korkmaz'ın dövülmesi güvenlik kameralarına da yansımıştı.