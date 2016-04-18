Ali İsmail Korkmaz davasında 33 aydır hapis yatan fırıncılara tahliye!

Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de dövülerek öldürülen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın Yargıtay tarafından bozulan davası bugün yeniden görüldü. Mahkeme, 33 aydır tutuklu olduğundan ve talep edilen cezanın çoğunu yattığından fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'in tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, sanık polisler Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşmada, sanık polislerden Yalçın Akbulut'un bilirkişi raporlarının 'paralelci'ler tarafından hazırlanmış olabileceğini öne sürmesi dikkat çekti. İfadelere dayanamayan anne Emel Korkmaz duruşma salonunu terk etti. Sanık avukatının "Ali İsmail kullandığı ilaçlar nedeniyle öldü" sözleri de ailenin tepkisine neden oldu.

Eskişehir'deki Gezi Parkı protestoları sırasında, dövülerek katledilen üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkaz'ın davası, Yargıtay tarafından bozulmuştu. Usul yönünden bozulan dava, Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden başladı.

Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'ye alındı





"Güvenlik gerekçesi" öne sürülerek Kayseri'ye alınan davada, tutuklu sanık polis memuru Mevlüt Saldoğan'a 13 yıl hapis cezası verilmişti. Bu ceza daha sonra 'iyi hal' indirimi uygulanarak 10 yıl 10 aya düşürülmüştü. Fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'e ise 6'şar yıl 8'er ay, tutuksuz yargılanan polis memuru Yalçın Akbulut'a ise 10 yıl hapis cezası verilmişti.



Alınan bu kararlar Yargıtay tarafından usul yönünden bozulmuştu. Yargıtay, sanıklardan polis Mevlüt Saldoğan'ın avukatının karar duruşmasına katılmayarak son savunmasını yapamaması ve “kasten öldürmeden” dava açıldığı halde “ağırlaştırılmış yaralama”dan ceza verildiğini belirterek kararı usulen bozmuştu.



'Paralel bilir kişi!'

Bu sabah yeniden başlayan duruşmada sanık polis olayı 'paralel'e bağlama girişiminde bulundu. Sanık polis Yalçın Akbulut, görüntülerde dövülen kişinin Ali İsmail olduğuna dair delil olmadığını, olayın görüntü çözümlerini yapan kişinin uzman olmadığını savundu. Cumhuriyet'teki habere göre, raporları kabul etmediğini söyleyen Akbulut, bilirkişi raporlarının hazırlanmasında "paralel devlet yapılanmasının" etkili olabileceğini söyledi.

Sanık polis: Günah keçisi ilan edildik

Ali İsmail'in katil zanlısı olarak yargılanan Mevlüt Saldoğan da diğer sanıklar gibi görüntülerdeki kişinin Ali İsmail olmadığını öne sürdü. "Biz günah keçisi ilan edildik" diyen Saldoğan, "Suçsuzum ve beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

Anne Emel Korkmaz salonu terk etti

Sanık polislerin ifadelerine dayanamayan anne Emel Korkmaz, duruşmanın yapıldığı mahkeme salonunu terk etti.

Sanık avukatı: Ölüm sebebi 'dayak' değil, ilaç!

Sanıkların avukatı Mutlu Karayılan, Ali İsmail'in ölüm nedeninin 'dayak' değil, kullandığı ilaçlar olduğunu öne sürdü. Karayılan'ın bu sözleri Ali İsmail'in ailesinin tepkisine neden oldu.

Üç fırıncıya tahliye

Mahkeme, 33 aydır tutuklu olduğundan ve talep edilen cezanın çoğunu yattığından fırıncılar İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ve Muhammet Vatansever'in tahliyelerine karar verdi. Mahkeme, sanık polisler Mevlüt Saldoğan ve Yalçın Akbulut'un tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.