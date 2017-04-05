Ali İsmail Korkmaz davasında polise 7 ay, fırıncıya 6 yıl hapis cezası

Eskişehir'de Gezi Parkı eylemleri sırasında bir sokakta dövüldükten sonra hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz davasının Kayseri'de görülen duruşmasında mahkeme, Yargıtay'ın haklarındaki kararı bozduğu iki sanık hakkındaki yeni kararlarını açıkladı.

Mahkeme, fırıncılık yapan sanık Ebubekir Harlar'a 6 yıl 8 ay, tutuksuz polis Hüseyin Engin'e ise 7 ay 15 gün ceza verilmesine hükmetti.

Mahkeme, Engin'e kasten basit yaralama suçundan ceza verirken, bu cezayı kamu görevlisi olarak sahip olduğu nüfusu kötüye kullanma ve saldırıyı "silahtan sayılan cop ile" gerçekleştirmekten 9 aya çıkardı.

Ancak bu cezaların sanığın "geleceği üzerindeki olası etkileri dikkate alınarak" 7 ay 15 güne düşürülmesine karar verdi.

Mahkeme cezanın hükmün açıklanmasını da ertelemeye karar verdi. Bu sayede sanığın 5 yıl içinde benzer bir suç işlememesi halinde ceza almamış olacak.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Ali İsmail Korkmaz'ın ağabeyi avukat Gürkan Korkmaz kararın Yargıtay'ın bozma gerekçeleri doğrultusunda verildiğini söyledi ancak Hüseyin Engin için iyi hal uygulanmasına tepki gösterdi.

Korkmaz, "Hüseyin Engin ilk yargılamada beraat almıştı. Yargıtay'ın kararında ceza alması yönünde karar vardı. Şimdi basit yaralamadan ceza verildi. Bizim asıl tepkimizi çeken nokta Hüseyin Engin'in polis olarak o sokakta bulunup olaya engel olmaması, fırına girip görüntüleri silmesine rağmen de iyi hal uygulanması. Tüm bunlara rağmen kravat takıp, efendim dediği için, bir de hükmün açıklanmasını geri bırakıldı" dedi.

Mahkeme yine Yargıtay'ın kararına uygun olarak Ebubekir Harlar'ın "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasına karar verdi.

Ancak tutuklu yargılanan Harlar'ın gözaltında ve tutuklu olarak geçirdiği süre göz önünde bulundurularak 6 yıl 8 aylık cezanın uygulanmasına yer olmadığına karar verildi.

Harlar, ifadesinde tutuklu sanık polis Mevlüt Saldoğan'ın "Yakalayın" diye bağırması üzerine Ali İsmail Korkmaz'ı çelmeyle düşürdüklerini, üç fırıncının tekmeyle vurduğunu, en son polisin gelip çocuğun kafasını tekmelediğini söylemişti. Harlar, tutuklanan diğer üç sivil gibi "Biz devletin polisine yardım etmek istemiştik" diye savunma yapmıştı.

Mahkemenin kararını değerlendiren Gürkan Korkmaz, "Ebubekir Harlar açısından bakınca yardımcı fail olarak değerlendiriliyor ancak öldürmenin değil yaralamanın faili olarak değerlendirildiği için, yani asıl ceza yaralama üzerinden tesis edildiği için az bir ceza ile ilerliyor" diyerek kararı eleştirdi.

Korkmaz, ailenin yeniden temyiz yoluna başvuracağını ve davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de taşıyacaklarını belirtti.

Kayseri'de görülen davada mahkeme geçen sene Harlar'ın 8 yıl hapis cezası vermiş, "fiilin tam olarak gerçekleşmemesi" gerekçesiyle cezayı önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürmüştü.

Hüseyin Engin ise aynı kararda beraat etmişti.

Yargıtay geçen yılın Aralık ayında verdiği bozma kararında, cezaları diğer sanıklar açısından onarken, bu iki sanık açısından bozmuştu.