Ali ismail Korkmaz davasında görüntüleri sildiren polise 7.5 yıl hapis istendi

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de 2 Haziran gecesi polislerin de aralarında bulunduğu eli sopalı kişilerce dövüldükten sonra beyin kanaması geçirerek yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ile ilgili davada, olay gecesi Beşik Otel’e giderek kameraları kapattıran ve görüntüleri sildiren polis memuru Hüseyin Engin hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlamasıyla” 7.5 yıl hapis istemiyle dava açıldı. Davanın otel sahibi Erdoğan Gözseçen hakkında 5 yıl hapis istemiyle açılan davayla birleştirilebileceği belirtildi.

İddianame kabul edildi

Cumhuriyet'ten Can Hacıoğlu'nun haberine göre, Ali İsmail’in dövüldüğü gece Sanayi Sokak’taki Beşik Otel’e giderek “Kameraları kapatın, hatta daha önceki saate gel, on dakika öncesine” diyerek olaya ilişkin görüntüleri yok eden polis memuru Hüseyin Engin ile ilgili “kovuşturmaya yer olmadığına” dair karar, İsmail Korkmaz’ın ailesinin avukatlarının itirazıyla 18 Aralık’ta kaldırılmış, Engin hakkında yeniden soruşturma açılmıştı. Kararın bozulmasının ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, polis Engin hakkında “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından 5 yıl hapis istedi. Sanığın polis olması nedeniyle “kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır” maddesi gereğince ceza yarı yarıya arttırılarak 7.5 yıla çıktı. Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi başsavcılık tarafından hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Otelci davasıyla birleşebilir

Otel sahibi E.Erdoğan Gözseçen hakkında da “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlanmış, iddinameyi kabul eden Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi ilk duruşmanın 27 Şubat’ta yapılmasına karar vermişti. Ali İsmail Korkmaz’ın ailesinin avukatları iki davanın birleştirilmesi için talepte bulunacaklarını açıkladı.