Ali İsmail Korkmaz davasında 'eksik ceza' kararı

Yargıtay, 2013 yılında Eskişehir'deki Gezi Parkı eylemlerinde Ali İsmail Korkmaz'ın öldürülmesinin ardından açılan davada iki sanık hakkındaki kararları bozdu, diğer sanıklar hakkındaki kararları onadı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, bugün açıkladığı kararda fırıncı Ebubekir Harlar'a "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan verilen hapis cezasını ise eksik ceza tayininden bozdu. Daire Harlar'ın, "suçun yardımcısı" değil "faili" olduğuna karar verdi.

Yerel mahkeme, Harlar'a 8 yıl hapis cezası vermiş, "fiilin tam olarak gerçekleşmemesi" gerekçesiyle cezayı önce yüzde 50, ardından da altıda bir oranında iyi hal indirimiyle 3 yıl 4 aya düşürmüştü. Harlar'ın, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırılmıştı.

Yargıtay'ın bozduğu diğer karar ise beraat eden polis memuru Hüseyin Engin'in beraat kararı oldu.

Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir'de 2 Haziran 2013'te darp edildikten sonra 10 Temmuz günü yaşamını yitirmişti.

Korkmaz'ın ölümünün ardından açılan davada polis memuru Mevlüt Saldoğan'a, "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçlamasıyla 10 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti.

Bir diğer polis Yalçın Akbulut ise "Ölüme neden olma" suçundan 10 yıl ceza almıştı.

Dosyadaki sanıklardan polis memurları Hüseyin Engin ve Şaban Gökpınar hakkında beraat kararları verilmişti.

Diğer sanıklar olan İsmail ve Ramazan Koyuncu ile Muhammet Vatansever'e "kasten yaralayarak ölüme neden olma" suçundan sekizer yıl hapis cezası verilirken cezalar iyi hal indirimiyle 6 yıl sekizer aya indirilmişti.

Mahkemenin 2015 yılında verdiği bu kararın ardından dosya Yargıtay'a taşınmış, Yargıtay "usul eksikleri" nedeniyle davanın yeniden görülmesine karar vermişti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi, usul eksikliklerini giderdikten sonra yine aynı kararı açıklamıştı.

Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi, sanıkların "Kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan değil, "Kasten adam öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep ediyordu.

Davayı izleyen avukat heyeti ise ortak Twitter hesaplarından yaptıkları açıklamada haklarındaki kararlar bozulan polis Hüseyin Engin ve fırıncı Ebubekir Harlar'ın Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayacağını söylerken onanan cezaları da Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.