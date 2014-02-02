Ali İsmail Korkmaz davasına 2 bin polis, iki TOMA, bir polis helikopteri

Eskişehir'de geçen yıl 2 Haziran'da Gezi Parkı protestoları sırasında sivil polis olduğu öne sürülen sopalı kişilerin saldırısına uğrayıp 38 gün komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz'ın ölümüyle ilgili açılan davanın görüleceği Kayseri'de yarınki ilk duruşma öncesi güvenlik önlemleri alınmaya başladı.

Radikal'de yer alan habere göre, yaklaşık 2 bin polis memuru, 2 TOMA ve bir polis helikopterinin görev yapacağı duruşma öncesi, şehrin giriş ve çıkışlarına arama noktaları kuruldu.

Yeni adliye sarayında duruşma salonlarının küçük olması ve güvenlik açısından eski Adliye Binası´nda görülecek duruşma öncesi, bina çevresinde güvenlik önlemleri alınmaya başladı.

Bina önünde bulunan otopark boşaltılırken, çevik kuvvet barikatları da kamyonlarla getirilerek yerleştirildi. Ahmet Paşa Caddesi ve bağlı olduğu sokakların da sabaha karşı taşıt trafiğine kapatılacağı açıklandı. Duruşma için Adana, Kahramanmaraş, ve Kırşehir'den 500 çevik kuvvet polisinin Kayseri´ye geldiği belirtilirken, yaklaşık 2 bin polisin görev yapacağı öğrenildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü´nden görevlendirilen bir polis helikopterinin ise duruşma boyunca adliye binası üzerinde seyrederek, görüntü alacağı kaydedildi.

Kayseri-Ankara, Kayseri-Adana, Kayseri-Malatya ve Kayseri-Sivas karayollarına kurulacak güvenlik noktalarında polisin, bu geceden itibaren kimlik kontrollerine başlayacağı, otobüslerde de arama yapacağı açıklandı.

Polis memurlarının 3 gün boyunca izinlerinin iptal edildiği, ayrıca 12 saat mesai, 12 saat dinlenme şeklinde çalışacağı öğrenildi.