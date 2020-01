Ali İsmail davasında karar bekleniyor; son tekmeyi atan polis 'ameliyat için' Ankara'ya gönderilmiş!

Eskişehir’de dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz davasında bugün karar çıkması bekleniyor. “Davanın artık Korkmaz ailesinin değil, Türkiye’nin davası” olduğunu vurgulayan anne Emel Korkmaz, onun için herkesi yanlarına beklediklerini söylüyor. Ali İsmail’e son tekmeyi atan polis memuru Mevlüt Saldoğan’ın böbrek taşı ameliyatı için Ankara’ya gönderildiği ortaya çıktı. Saldoğan’ın avukatı duruşmanın ertelenmesini talep etti.

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de polislerin de aralarında bulunduğu eli sopalı grup tarafından dövüldükten sonra beyin kanaması geçiren ve 38 günlük yaşam savaşının ardından 10 Temmuz 2013’te hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın (19) ölümüyle ilgili Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında karar çıkması bekleniyor.

Akın Bodur’un Cumhuriyet’teki haberine göre, Korkmaz ailesi karar duruşması öncesi Ali İsmail için kurdukları vakıfta konuştu. Anne Emel Korkmaz, “Ceza ne olursa olsun, müebbete de çarptırılsalar, idam da edilseler Alişim geri gelmeyecek. Hak ettikleri bir cezayı bulmalarını istiyoruz. Başka canların yanmaması için caydırıcı bir ceza olması gerekir. Bu dava artık bizim değil, ülkenin davası” dedi.

Ali İsmail’e son tekmeyi atan polis memuru Mevlüt Saldoğan için “kasten adam öldürme” suçlamasıyla müebbet hapis cezası istenirken, sanık Yalçın Akbulut hakkında ise “kasten yaralama suretiyle ölüme sebebiyet vermek” suçlamasıyla 16 yıla kadar hapis, fırın çalışanları İsmail Koyuncu, Ramazan Koyuncu ile Ali İsmail’e vuran Muhammet Vatansever ve Ebubekir Harlar hakkında ise 12 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanık polisler Şaban Gökpınar ve Hüseyin Engin’in ise “delil yetersizliği” nedeniyle beraatı istendi.

Her duruşmada Ali’yi bir kez daha kaybediyorum

Karar duruşması öncesi Korkmaz ailesi ise “adalet” bekliyor. “O mahkeme salonuna her gittiğimde bir kez daha Ali’yi kaybediyorum. Acı her zaman var ama orada çok daha fazla acıyı hissediyorum. Katillerle yan yanasınız, onlara bakıyorum nasıl kıyabildiler anlayamıyorum. Her şeyi tekrar tekrar yaşıyorum” diyen acılı anne Emel Korkmaz, verilecek cezanın diğer davalar için de emsal teşkil etmesini istiyor. Anne Korkmaz, “Ceza ne olursa olsun, müebbete de çarptırılsalar, idam da edilseler Alişim geri gelmeyecek. Ama en azından caydırıcı bir ceza olması gerekir. Başka canların yanmaması, başka anaların ağlamaması için adil bir karar versinler. Hak ettikleri cezayı bulmalarını istiyorum. Bu bizim, Ali İsmail’in değil, ülkenin davası. Onun için herkesi yanımıza bekliyoruz” diyor.

Ali İsmail’in babası Şahap Korkmaz da “İnşallah basit bir cezayla geçiştirilmez ve hak ettikleri cezayı alırlar. Ve bir nebze de olsa, diğer davalara da örnek olur, oralardan da güzel bir sonuç çıkmasına katkı sağlar diye umut ediyoruz” ifadelerini kullandı.