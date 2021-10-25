Ali İhsan Yavuz'dan erken seçim açıklaması: Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur, size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim

AKP'li Ali İhsan Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığı için erken seçime gidilmesi gerektiği iddialarını yalanlayarak, "Bal gibi aday olur, ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim" dedi.

31 Mart 2019 seçimlerinde "Hiçbir şey olmadıysa bile kesinlikle bir şeyler oldu" cümlesiyle hafızalara kazınan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 2023 seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığıyla ilgili yapılan tartışmalara yanıt verdi.

Partisinin Düzce İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi’nde konuşan Yavuz, yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde “bal gibi aday olabileceğini” savundu.

Erdoğan’ın adaylığına ve yeniden seçileceğine dair şüphe olmadığını iddia eden Yavuz, “Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın” dedi.

Yavuz şöyle konuştu:

“CHP kafası. Diyorlar ki, ‘Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki seçimlerde aday olamaz, erken seçim olmazsa.’ Bazı arkadaşlarımız da diyor ki ‘Olsun, birkaç gün erken seçim yaparız’. Alakası yok arkadaşlar. Recep Tayyip Erdoğan, bal gibi aday olur ve bugünkü anket sonuçlarına ve sokağın sesine baktığımız zaman yeniden Cumhurbaşkanı olur. Ben size bunu hukuki açıdan ispat edebilirim. Merak etmeyin, zerre şüphe yok. Fakat bu tartışmayı yapacağız, unutmayın. Haziran 2023’te seçime gidiyoruz. Erken seçim meçim yok. Cumhurbaşkanı adayımız da Recep Tayyip Erdoğan. Ondan da şüphe yok”