Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a, "pişmaniye" hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusu

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi, yazar ve akademisyen Emrah Safa Gürkan'ın pişmaniye hakkındaki sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Sunucu Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu isimli yarışma programında, "İzmitlilerin yolculardan baç (vergi) almak için icat ettikleri tatlı" ifadesiyle yanıtı "Pişmaniye" olan bir soru sordu. Varol ayrıca, “İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım” diyerek espri yaptı.

Tarihçi Emrah Safa Gürkan da sosyal medya hesabından, “Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniye İzmit’in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur...” paylaşımında bulundu.

Özgür Kocaeli'nin haberine göre, İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Varol ve Gürkan'la ilgili 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Şahin, "Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Gürkan, söz konusu habere ilişkin olarak, "Pişmaniye derneği tarafından dava edilerek tarihe geçtim herhalde. Dünyanın en kalitelisiz düşünce suçlusu olabilirim" yorumunu yaptı.