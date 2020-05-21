Ali Hemdan cinayetine dair iddianame kabul edildi: Polis sendelememiş, Hemdan dur ihtarına uymuş

Suriyeli sığınmacı Ali El Hemdan’ın (18) Adana’da polis tarafından öldürülmesi ile ilgili polis memuru Fatih Karaca hakkında “kasten insan öldürme” suçundan dava açıldı. Kamera görüntüsü sendeledim diyen polis memurunu yalanladı. İddianameye göre kovalamaca olmadı, polis mermiyi namluya Hemdan yüzünü ona dönükten sonra sürdü. Polis memuru Fatih Karaca'nın savunmasının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını belirten Avukat Tugay Bek, dava dosyasında yer alan Adana Kriminal Polis Laboratuvarının sunduğu raporlarla sanık polisin aklanmaya çalışıldığını ifade etti

Görüntülerde kovalamaca veya sendeleme yok

Evrensel'den Volkan Pekal'ın haberine göre Adana 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin bugün kabul ettiği iddianamede tanık ifadelerinin ardından incelenen kamera görüntülerinin de “Oruçluydum, sendeledim” diyen polis memurunun ifadelerini yalanladı. İddianamede olay yerini gören kameranın incelenmesi ile ilgili bilgilere göre bir kovalamaca ya da polisin sendelemesi söz konusu değil.

Olay yerini tam olarak gösteren kamera kaydı incelemesine de yer aldığı iddianamede “Sokağın başından içeriye doğru Ali El Hemdan’ın yürüdüğü, yaklaşık 15-20 metre arkasından da şüpheli polis memurunun yürüdüğü, kısa süre sonra Ali El Hemdan’ın yüzünü polis memuruna dönerek geri geri yürüdüğü, bu sırada şüpheli polis memurunun elinde bulunan silahın namlusuna mermiyi sürdüğü, ölene doğrultarak ateş ettiği aynı anda Ali El Hemdan’ın yere yığıldığı anlaşılmaktadır. Polis memurunun savunması hiçbir şekilde kamera görüntüleri ile örtüşmemektedir. Olayın görgü tanığının anlatımlarından ve görüntülerden polis memurunun sendelemesi, düşmesi gibi bir durumun ve herhangi bir koşma-kovalamacanın yaşanmadığı anlaşılmaktadır” ifadeleri yer aldı.

Tanık ifadesi görüntülerle uyumlu

Soruşturma kapsamında verdiği ifadede olayı başından sonuna dek balkondan gördüğünü belirten S.D. isimli görgü tanığı da Ali Hemdan'ın sokağa girerek yürüdüğünü, peşinden de polis memurunun geldiğini, polisin çocuğa durmasını söylediğini, çocuğun da polise yüzünü döndüğünü, polisin silahını gence doğrultarak ateş ettiğini belirtmişti. İddianamede dosyada mevcut tanık beyanları ve görüntü kayıtları gibi deliller değerlendirilerek polis memurunun "kasten insan öldürme" suçunu işlediği kanaatine varıldığı belirtildi.

"Kriminal polis laboratuvarı raporu ve kamera görüntüleri arasında çelişki var"

İddianamede Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünün 4 Mayıs 2020 tarihli raporunda, “Ali El Hemdan’ın üzerinden çıkan tişörtün sol göğüs bölgesinde bulunan deliğin sert bir yüzeyden (taş-duvar-metal-cam vb) sekerek çarparak gelen mermi çekirdeği veya mermi çekirdeğine ait parçanın oluşturduğu delinme olduğu ve söz konusu delinme üzerindeki atış artıklarının oluşturduğu renk dağılımı göz önünde bulundurulduğunda delinmenin aşağıdan yukarıya doğru gerçekleştiği fikir ve kanaatine varılmıştır. Ancak atış mesafesi hakkında kesin bir kanıya varmak mümkün değildir diye belirtmiş ise de kamera görüntüleri, merminin isabet ettiği yerin göğsün sol üst kısmında olması, tanık beyanları ile birlikte değerlendirildiğinde merminin sektiğini kabul etmenin zor olduğu, bu nedenle raporla kamera görüntüleri arasında çelişki oluştuğu değerlendirilmekle, Ali El Hemdan’a ait kıyafetlerin bir kez de İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Fizik İncelemeleri İhtisas Dairesi Balistik Şube Müdürlüğüne gönderilmesine” karar verildiği belirtildi. Savcılık bu incelemenin uzun süreceğinden ve polis memurunun üzerine atılı kasten insan öldürme suçunun sabit görüldüğünden bahisle dava açtığı ifade edildi.

Avukat Bek: Polisin savunmalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı

Polis memuru Fatih Karaca'nın savunmasının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığını belirten Avukat Tugay Bek şu değerlendirmeleri yaptı:

“Davanın açılması ile birlikte cinayet anını gösterir güvenlik kamerası kayıtlarının mevcut olduğunu öğrendik. Güvenlik kamerası kayıtlarının varlığı olumlu bir gelişme olmakla birlikte, polis memuru Fatih Karaca’nın savunmalarının gerçeği yansıtmadığı tüm açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Güvenlik kamerası görüntülerinde herhangi bir kaçma kovalamacanın bulunmadığı, Ali El Hemdan’ın sokakta yürüdüğü, polisin dur ihtarı sonucu durarak yüzünü döndüğü görülmektedir. Polis memuru soğukkanlı bir şekile 15/20 mesafede bulunan Ali El Hemdan’a ateş etmek için silahın namlusuna mermi sürmüş ve tek atışla kalbinden vurarak onu öldürmüştür.

"Adana Kriminal Polis Laboratuvarı sanığı aklamak istedi"

Dava dosyasında yer alan Adana Kriminal Polis Laboratuvarınca sunulan rapor ise tam bir skandaldır. Polis Laboratuvarı Ali El Hemdan’ın üzerinden çıkan tişört üzerinde yapılan inceleme neticesinde ölüme sebebiyet veren merminin seken mermi olduğu tespitinde bulunmuştur. Oysa kıyafetler üzerinden yapılan inceleme ile bu sonuca varmak mümkün değildir. Ancak mermi çekirdeği üzerindeki deformasyon olması halinde ve Ali Hemdan’ın cesedi üzerinde yapılacak otopsi incelemesi neticesinde böyle bir yorum yapılabilir. Adana Kriminal Polis Laboratuvarı polis memuru Fatih Karaca lehine delil yaratmak saiki ile bilimsellikten ve objektiflikten uzak bir rapor düzenlemiştir. Bu rapor ile Fatih Karaca’nın öldürme saiki ile ateş etmediği, başka bir yöne ateş ederken merminin sektiği ispatlanmak istenmiştir. Ancak Cumhuriyet Savcılığı iddianamesinde bu rapor ile görüntü kayıtları ve tanık beyanları arasındaki çelişkiye dikkat çekerek rapora itibar edilemeyeceğini belirtmiş ve kıyafetleri bir kez daha incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna göndermiştir.”