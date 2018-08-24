Ali Fatinoğlu'ndan Gomis eleştirisi

\"Şampiyon takımın yönetimi, tam sezon başladıktan sonra herkesin gözdesi olan gol kralını satmaz\"

\"Fatih Terim\'e güveniyoruz\"

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - Galatasaray\'ın olağan seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan ancak istediği sonuca ulaşamayan Ali Fatinoğlu, Bafetimbi Gomis\'in Al Hilal\'e transfer olması ve Galatasaray\'ın transfer politikası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fatinoğlu, Fenerbahçe\'nin Josef de Souza\'yı 12 milyon Euro\'ya, Beşiktaş\'ın ise Cenk Tosun\'u 27 milyon Euro\'ya sattığını hatırlatarak, \"Bunlar olurken başkanımız Mustafa Cengiz, 32 yaşındaki Donk\'a 2 milyon Euro verip, Gomisi de bu kadar düşük bir rakama satınca kafamızda soru işaretleri oluşturmuştur. Sosyal medyadaki sahte hesaplar üzerinden kendilerine methiyeler sunulurken, aynı hesaplar üzerinden Gomis\'i taraftarın gözünden düşürme algısı yapılırken, böyle bir satışın altyapısının kurulduğunu herkes hissetmiştir\" ifadelerini kullandı.

\"ŞAMPİYON TAKIMIN YÖNETİMİ, TAM SEZON BAŞLADIKTAN SONRA HERKESİN GÖZDESİ OLAN GOL KRALINI SATMAZ\"

Bafetimbi Gomis\'in değerinin çok altında satıldığını belirten Fatinoğlu, \"Şampiyonlar Ligi gibi altın madeninin içindeyken, alınan her galibiyette, atlanan her turda milyonlarca Euro kazanma ihtimalimiz varken, şampiyon takımın vizyon sahibi bir yönetimi, koskoca yazı geçirerek, hazırlık kamp dönemini bitirip tam sezon başladıktan sonra herkesin gözdesi olan gol kralını satmaz. Yaşını bahane edenlere Drogba\'nın ve Emre Belözoğlu\'nun yaşını hatırlamalarını öneririm. Gomis çok güçlü ve uzun yıllar oynayacak güçtedir. Ayrıca bizleri huzursuz eden bir konu da transfer rakamının, mantığın çok altında olmasıdır\" değerlendirmesinde bulundu.

\"FATİH TERİM\'E GÜVENİYORUZ\"

Fatinoğlu son olarak teknik direktör Fatih Terim\'e güvendiklerinin altını çizdi ve deneyimli teknik adamın oyuncu kadrosunu güçlendireceğini söyledi. Fatinoğlu, \"Konu sportif kadronun kurulmasından öte, parasal yapının doğru yönetilememesidir\" diyerek sözlerini noktaladı.