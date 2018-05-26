Ali Fatinoğlu alkışlarla salondan çıktı

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, 7\'nci sandık sonuçlarının ardından Olağan Seçimli Genel Kurul\'un yapıldığı salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı.

7\'nci sandık sonunda toplamda 78 oy alan başkan adayı Ali Fatinoğlu, çıkışta yaptığı kısa açıklamada, \"Kim Galatasaray\'ı daha iyi yönetilecekse o seçilsin. Projelerimin hepsi Galatasaray\'ın emrindedir. Ben bir süre kendi işlerime döneceğim. Ondan sonra bakacağım\" ifadelerini kullandı.

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- Fatinoğlu\'nun salondan ayrılması