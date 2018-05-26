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Spor

Ali Fatinoğlu alkışlarla salondan çıktı

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, 7'nci sandık sonuçlarının ardından Olağan Seçimli Genel Kurul'un yapıldığı salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı

26 Mayıs 2018 20:43

Ata SELÇUK - Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Galatasaray Kulübü başkan adaylarından Ali Fatinoğlu, 7\'nci sandık sonuçlarının ardından Olağan Seçimli Genel Kurul\'un yapıldığı salondan alkışlar eşliğinde ayrıldı.
7\'nci sandık sonunda toplamda 78 oy alan başkan adayı Ali Fatinoğlu, çıkışta yaptığı kısa açıklamada, \"Kim Galatasaray\'ı daha iyi yönetilecekse o seçilsin. Projelerimin hepsi Galatasaray\'ın emrindedir. Ben bir süre kendi işlerime döneceğim. Ondan sonra bakacağım\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Fatinoğlu\'nun salondan ayrılması

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