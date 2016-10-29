Ali Eyüboğlu’ndan "Milliyet ile yollarını ayırdı" iddiasına yalanlama

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, gazete ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberi yalanladı.

Medyatava, 1991 yılından beri Milliyet’te köşe yazan Eyüboğlu’nun gazeteden ayrıldığını idda etmişti.

Eyüboğllu, haberi yalanlarken “Yarına da çıkacak bir yazım var” dedi.

Medyatava'nın haberi şöyleydi:

"1991 yılından bu yana Milliyet gazetesinde çalışan Ali Eyüboğlu bugün gazetesine veda etti. Milliyet'te bir süre yöneticilik görevini de üstlenen Eyüboğlu, haftanın 4 günü ana gazetede, pazar günleri ise Milliyet Cadde ekinde köşe yazıları yazmaktaydı."