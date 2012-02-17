Hangi ünlünün ne takıntısı var?

T24 - 'Türkiye’nin İlkleri’ kitabının yazarı Önder Güney, ilginç bir çalışmaya imza attı. ‘Türkiye’nin Ünlüleri' kitabında ünlülerin fobilerine kadar bir çok ayrıntı yer alıyor.

Hangi ünlünün hangi tarihte nerede doğduğundan, kimin kimle akraba olduğuna, hangi ünlünün neden öldüğüne, kimin kimle evlenip ayrıldığından etnik kökenlerine, tuttukları takımlardan asıl mesleklerine ve lakaplarına kadar her bilginin çetelesi var ‘Türkiye’nin Ünlüleri’nde.



Hangi ünlünün ne fobisi ve takıntısı mı var?

İşte yanıtı:

Ajda Pekkan: Akmerkez (AVM).

Asuman Krause: Evlilik.

Aysun Kayacı: Evlilik.

Beren Saat: Taciz.

Bergüzar Korel: Uçak, sütlaç, dolmada kuş üzümü, deniz yosununa basamamak.

Berksan: Böcekler.

Burhan Öçal: Mantar.

Bülent Ersoy: Tek sayı takıntısı.

Ece Gürsel: Yanarak ölmek, böcekler, uçak.

Emrah: Uçak, hastalanma.

Emre Altuğ: Ceviz.

Emre Aydın: Yanlış anlaşılmak.

Demet Akalın: Evlilik.

Doğuş: Yükseklik, yılan.

Gülben Ergen: Yılan.

Hande Ataizi: Trafik kazası.

Hande Yener: Yükseklik.

Hayko Cepkin: Ellerini kaybetmek.

İbrahim Tatlıses: Simetri takıntısı, karanlık.

Kadir Çöpdemir: Kanser, yükseklik, işsiz kalma.

Kıvanç Tatlıtuğ: Yalnızlık.

Kutsi: Yükseklik, ayak burkulması.

Mustafa Sandal: Otomobiliyle tüp kamyonunun arkasından gitmek.

Müjdat Gezen: Simetri, denge ve hastalık takıntıları.

Nefise Karatay: Uçak.

Sezen Aksu: Uçak.

Soner Arıca: Yükseklik, yılan, kapalı yerde kalmak.

Tarkan: Turuncu renk, karanlık.

Teoman: Aynaya bakmak, ölüm.

Tolgahan Sayışman: Yalnız kalmak.

Tuba Büyüküstün: Magazin muhabirlerinin kamera ve fotoğraf makineleri.

Türkan Şoray: Uçak ve sosyal fobi.

Yalçın Menteş: Kravat takmak, düşme.

Yıldız Tilbe: Yalnız kalmak, karanlık.

Zerrin Özer: Böcekler, şeftaliye dokunmak.

Zeynep Beşerler: Balık.

Ziynet Sali: Deprem.

Zuhal Olcay: Kapalı alan.

Milliyet Cadde yazarı Ali Eyüboğlu, Önder Güney’in ‘Türkiye’nin Ünlüleri’ kitabını bugünkü köşesine taşıdı.

Milliyet Cadde yazarı Eyüboğlu'nun "Hangi ünlünün ne takıntısı var?" yayımlanan (17 Şubat 2012) yazısı şöyle:

29 yıldır magazin gazeteciliği yapan biri olarak Önder Güney’in ‘Türkiye’nin Ünlüleri’ kitabında yazılanların çoğu bildiğim şeyler, ama buna rağmen her an elimin altında olması gereken bir kaynak. 340 sayfalık kitapta benim de ilk kez öğrendiğim şeyler var

‘Türkiye’nin İlkleri’ kitabının yazarı Önder Güney, ilginç bir çalışmaya daha imza attı. Güney’in yeni kitabı ‘Türkiye’nin Ünlüleri’nde ünlülere dair ‘yok’, yok!

Türkiye’nin ünlülerine dair merak edilen birçok şey var bu kitapta.

Hangi ünlünün hangi tarihte nerede doğduğundan, kimin kimle akraba olduğuna, hangi ünlünün neden öldüğüne, kimin kimle evlenip ayrıldığından etnik kökenlerine, tuttukları takımlardan asıl mesleklerine ve lakaplarına kadar her bilginin çetelesi var ‘Türkiye’nin Ünlüleri’nde.

29 yıldır magazin gazeteciliği yapan biri olarak kitapta yazılanların çoğu bildiğim şeyler, ama buna rağmen her an elimin altında olması gereken bir kaynak.

Önder Güney’in 340 sayfalık kitabında benim de ilk kez öğrendiğim şeyler var.

Örneğin şov dünyasının ünlülerinden bir kısmının fobisini ve takıntısını biliyordum, ama bunları alt alta yazınca ortaya böyle bir tablonun çıkacağını tahmin bile etmiyordum.

Güney’in kitabını okuyunca anladım ki, bayağı fobisi ve takıntısı varmış şov dünyasının ünlülerinin.