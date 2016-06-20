Ali Eyüboğlu: Lig TV zararda; Digitürk dizi ve film sektörüne girecek

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, "Maçların yayın hakkını alıp zarar etmeyen platform yok" ifadelerini kullandığı yazısında; Digitürk'ün kârda olduğunu belirtirken, Lig TV'nin zarar ettiğini söyledi. RTÜK'ün maç yayını sırasında hareketli bant reklamına getirdiği yasağın bu zarara büyük bir etkisi olduğunu aktaran Eyüboğlu, Digitürk Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Önal'ın da bu konuyla ilgili; "O yasağın Lig TV’ye faturasının yüzde 30 gelir kaybı" şeklinde bir ifade kullandığını belirtti.

Ali Eyüboğlu'nun bugün (20 Haziran 2016) yayımlanan 'Digitürk dizi ve film sektörüne girecek' başlıklı yazısı şöyle:

"Digitürk, 1.3 milyar dolara Katarlı BeIN Sports’a satıldı, ama para henüz yatmadı. Çünkü, 60 günlük itiraz süresinin bitmesini bekliyor Katarlı grup. Bu sürede mahkemeye başvurup itiraz eden olmazsa şirket 3 Ağustos’ta parayı yatırıp, Digitürk’ün tek sahibi olacak.

3.5 milyon abonesi olan Digitürk, üç yıldır yatırım yapılmayan bir platformdu. Digitürk’ün Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ümit Önal, digital platformun yeni patronajla birlikte yapacağı ilk işin, müşteri memnuniyeti olacağını söyledi. Önal, Digitürk’ün orta vadede yapacaklarını ise şöyle sıraladı:

“Spor dışı içeriğimizi daha da geliştireceğiz. Hedeflerimiz arasında ortaklaşa yapımlarda dizi ve film sektörüne girmek, bunun için Digitürk’te kanal ya da kanallar açmak var. Game Of Thrones gibi birçok dizinin Amerika’yla aynı anda Digitürk’te yayınlanması için gerekli anlaşmalarımızı yaptık.”

‘İhale için çok istekliyiz’

Digitürk’ün önündeki en büyük sınav, Süper Lig maçlarının yayın hakkı ihalesi olacak. 2016-2017 futbol sezonunun yayın hakkını da elinde bulunduran Lig TV, kasımdaki ihalenin en heveslisi. Önal, “Şimdiye kadar Türk futboluna 4 milyar dolar kaynak aktaran bir platform olarak ihale için en hazırlıklı, istekli, arzulu ve en konsantre grubuz” dedi.

Kasım’da yapılacak ihalenin başka talipleri, hatta “TV haklarıyla internet ve mobil hakları ayrı ayrı ihale edilsin” diyeni bile var.

Cine 5 ve Teleon’dan biliyoruz, maçların yayın hakkını alıp zarar etmeyen platform yok. Digitürk karda, ama Lig TV, az da olsa zararda. RTÜK’ün maç yayını sırasında hareketli bant reklamına getirdiği yasağın bu zarara etkisi büyük. Önal, o yasağın Lig TV’ye faturasının yüzde 30 gelir kaybı olduğunu söyledi.

Futbola ilgi azaldı

Türkiye’de insanların futbol maçlarına olan ilgisi azaldı. Stadyumlara maç izlemeye giden de TV’den maç izleyen de azaldı. 2015’te bizim statlarda maçlar ortalama 8 bin kişiye oynanırken Avrupa’da durum şöyle:

Almanya’da 42, İngiltere’de 35, İspanya’da 30, İtalya’da 24 bin, Fransa ve Hollanda’da ise 20’şer bir kişi.

Futbola olan ilginin ve gelirin azaldığı yerde KDV hariç yıllık 340 milyon dolar olan maç yayın hakkının söylenildiği gibi 600 milyon dolarlara çıkması mümkün mü?

Önal’a göre, “İhale kızışırsa olabilir, ama sürdürülebilir bir rakam değildir bu... Gelirlerimizin tümü TL olmasına karşın, ihale şartnamesi gereği ödemenin yarısını TL, yarısını dolar olarak yapıyoruz. Dolar fırladığı zaman anında başlıyor zarar” dedi.

Bunları hak edecek çok şey yaptı Arda!

Euro 2016’nın en kötü takımlarından biriyiz. Tel tek dökülen bir takımımız var. Hal böyleyken Arda Turan’ın hedef seçilip, halen futbol hayatını sürdürdüğü İspanya seyircisinin önünde yuhalanmasını anlamış değilim.

Bizim taraftar yuhaladıkça, İspanyol taraftarlar sahip çıktı Arda’ya.

Bir Türk olarak utandım o tablo karşısında...

Arda Turan kim?

Türk Milli Takımı’nın kaptanı ve her şeyiyle bizden biri...

Değerlerini yok etme konusunda mahir bir millet olarak bakar mısınız Arda’ya yaptıklarımıza?

Düne kadar Arda’yı Barcelona’ya, Aslıhan Doğan’ı Arda’ya yakıştıramıyorduk, bugün reklamlarda oynuyor, sahada oynamıyor diye kızıyoruz ona.

Ne yapsa yaranamıyor bize Arda!"