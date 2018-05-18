Ali Ekber Akgün cinayeti davasında 3 tahliye

Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) SARIYER\'de Ali Ekber Akgün\'ün öldürülmesine ilişkin 3\'ü tutuklu, 1\'i firari toplam 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verildi.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Şeyhmus Muhittinoğlu, Şahin Akin ve Nacip Göneş cezaevinden getirildi. Duruşmada söz alan tutuklu sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek, tahliyelerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların cezaevinde kaldıkları süreyi göz önüne alarak tahliyelerine karar verdi. Sanıklar hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koyan heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, 24 Aralık 2014\'te Sarıyer İstinye\'de Ali Ekber Akgün\'ün öldürülmesi üzerine yürütülen soruşturma sonucunda, sanıklar Nacip Göneş ve Şahin Akin hakkında \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan, sanıklar Naif Aytek ve Şeyhmus Muhittinoğlu hakkında ise \"Tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Sanık Serhat Bilgin hakkında ise, \"Tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme\" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. Dava dosyası daha sonra bu davayla birleştirilen firari sanık Ferhat Akin ise halen aranıyor.



