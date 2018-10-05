Ali Ece'ye göre gecenin sorusu: Llajiç neden oyundan alındı?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci maçında Malmö'ye konuk olan Beşiktaş, sahadan dün 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fanatik yazarı Ali Ece, futbolcu Adem Ljajić'in oyundan çıkmasının ardından Beşiktaş'ın ofsayta düştüğünü kaydetti. Dünkü maçı yorumlayan Ece, "Llajiç neden oyundan alındı? Çıkarken yerine neden merkez orta sahaya birisi alınmadı?" sorularını yöneltti.

Ali Ece'nin "Atiba’sız, düzensiz, yetersiz" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Beşiktaş’ın yüzde 30 oranda rotasyonlu 11’i maça iyi bir başlangıç yaptı: Yüksek tempo, ön alanda pres ve Llajiç’in savunma arkasına attığı usta işi toplarla gelişen pozisyonlar. Ancak bir süre sonra aniden temposu düştü. Malmö’nün hızlı ve daha direkt bir oyun oynaması karşısında yeteri kadar dönen toplar toplanamayınca hücum sürekliliğini sahaya yansıtamadı. Tempo ayarlaması ve dönen sahipsiz topların toplanmasında Atiba’yı mumla arayan Beşiktaş’ta son 15’te savunma ile hücum arasındaki mesafe çok açıldı. Ljajiç oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş sadece ofsayta düştü. Karius, 2018 Şampiyonlar Ligi finalinden çok Premier Lig’de iyi oynarken yediği garip golleri anımsatan kötü bir gol yedi. Caner ise belki de kariyerindeki en kötü maçlardan birini oynarken dünyanın en gereksiz penaltılarından birisini yaptırdı!

Gecenin sorusu

Llajiç neden oyundan alındı? Çıkarken yerine neden merkez orta sahaya birisi alınmadı?

Maçın starı

Malmö’de kaleci Dahlin ile stoper Nielsen çok iyi oynadılar.

Maçın olayı

Malmö taraftarının 90 dakika boyunca takımları sanki Barcelona gibi oynuyormuşçasına verdikleri kesintisiz destek.

Kısa mesaj

Ara transfer döneminde santrfor transferi şartoğlu şart."