Ali Ece'den Gomis yorumu: Drogba ayrıldığından beri Galatasaray'a gelen ilk komple sanrtfor

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis'i yorumladı. Senegal asıllı Fransız santrfor için "Drogba ayrıldığından beri Galatasaray forması giyecek Avrupa çapında kendisini kanıtlamış ilk komple santrfor" yorumunda bulunan Ece, oyuncunun Türkiye Ligi ortalamasının üstünde bir yeteneğe sahip olduğunu savundu.

Oyuncunun formunun zirvesinde olduğunu söyleyen Ece, "Gomis'i savunma arkasına kaçırırsan golü yersin. Takımına gol kazandırmak için servisçilik, top saklama, top indirme özellikleriyle de kolektif katkı sağlar" diyerek oyuncunun çok yönlülüğüne vurgu yaptı.

Ali Ece'nin 30 Haziran 2017 tarihinde Hürriyet'te yayımlanan "Sadece golcü değil komple santfor" başlıklı yazısı şöyle:

Gomis, Drogba ayrıldığından beri Galatasaray forması giyecek Avrupa çapında kendisini kanıtlamış ilk komple santrfor.

Tabii ki bir Drogba değil çünkü Drogba dünya tarihine gelmiş geçmiş en kral 10 santrfordan birisi. Gomis bir Drogba olmasa da Türkiye Ligi yetenek ortalamasının gayet üstünde bir oyuncu.



Elinizde Drogba gibi bir über yıldız varsa oyunu Drogba üzerine kurarsınız. Gomis ise kuracağınız hücum düzenine göre pozisyon alır. Gomis, 4-2-3-1/4-3-3 döneminde Lyon, Marsilya, St Etienne kalibresinde başarılı olmuş bir santrfor, bu da Türkiye’de gol krallığı yarışında iddialı olmasına yetecek bir kariyer.



Drogba dünyada bazı şeyleri en iyi yapan oyuncuydu. Misal Drogba’nın sırtı dönük top aldıktan sonra dönerek yaptığı gol vuruşu özelliği 20 üzerinden 20’ydi.



Gomis’in belki hiçbir özelliği 20 üstünden 20 değil ancak Fransa Ligue 1 ölçeğinde tüm özellikleri vasatın üstünde, patlayıcı hızı ve savunma arkasına sarkma özelliğinde ise geçen sezon Ligue 1’in en iyilerindendi.

Doğru yerde pozisyon alıp golü koklar

Burak Yılmaz’ın otobüs şoförüyle gereksiz tartışmaya girmeyen Bob Marley-panter melezi versiyonunu düşünün: Gomis’i savunma arkasına kaçırırsan golü yersin.



Öyle Jardel tipi çok inceci plaseler yapmaz Gomis, hatta bazen bazuka gibi vurur ancak bir şekilde golünü atar.



Swansea’dekinin aksine Marsilya ya da Lyon’daki gibi kanatlardan beslenir, takımı hücumda alanı genişletirse Inzaghi tipi en doğru zamanda en doğru yerde pozisyon alıp golü koklar, sürekli peşine düşer. Öyle ki bazen Swansea’nin Manchester United’ı yendiği maçtaki golündeki gibi top Gomis’i bulur bir yerine çarpar ve gol olur!



Jardel ya da Drogba kadar spektaküler gol vuruşları yapmaz Gomis ancak Burak Yılmaz’dan farklı olarak sadece gol atmak için değil takımına gol kazandırmak için servisçilik, top saklama, top indirme özellikleriyle de kolektif katkı sağlar.

Tek başına yetmez sağına soluna adam lazım

Galatasaray’a tekrar formunun zirvesinde geliyor Gomis. Lakin Gomis’i tekrar formunun zirvesine taşıyan faktörler Galatasaray’da da ne kadar başarılı olabileceğini belirleyecek.



Marsilya da Galatasaray gibi uzun süre teknik direktör sorunu yaşadı. Fatih Terim’den sonra Galatasaray eşittir Bielsa’dan sonra Marsilya.



Gomis, sakatlanmazsa gol krallığına oynar ancak daha fazlası için Garcia’nın Marsilya’da oturttuğu doğru oyun düzenini Tudor’un Galatasaray’da oturtması lazım. Gomis’in sağında solunda kimin oynayacakları da çok önemli.

Drogba bile başaramamıştı

Eğer Tudor geçen sezonki 3-4-2-1’i oynatmayı düşünüyorsa o zaman G.Saray’ın daha üst kalitede ofansif beklerinin olması lazım. Eğer Tudor, Gomis’in daha alışık olduğı 4-2-3-1/4-3-3 formasyonuyla Galatasaray’ı sahaya sürecekse o zaman Sinan Gümüş’ün Thauvin’leşmesi, sola da içeri kat ederek oynayabilecek yetenekli bir oyuncu gerek.



Belhanda geçen sezon Nice’te maçların yarısında solda oynadı lakin Sneijder giderse onun yerine santrfor arkasına merkeze geçmesi daha büyük olasılık.



Özetle Gomis, Türkiye Ligi yetenek ortalamasının üstünde ancak tek başına yetmez, Drogba bile bir sezonda tek başına yetmemişti!

En güzel golünü kalp hastalığına attı

Gomis, attığı her golden sonra ilk kez forma giyip ilk kez gol atmışçasına sevinir. Gomis’le özdeşleşen “Panter Sevinci” ABD’deki siyah özgürlük savaşçılarının kurduğu “Kara Panter”lere ithafen siyasi bir sevinç değil. Gomis’in çok küçük yaşta geldiği St Etienne’in “Panter” lakaplı efsane oyuncusu Keita’dan hareketle geliştirdiği bir gol sevinci. Kariyerinin en güzel golü ise şüphesiz kalp hastalığına tam 90’dan attığı gol. Geçen sezon Gomis, Marsilya’da hiç sağlık sıkıntısı yaşamadı.



Teknik direktörlüğe Rudi Garcia, sol kanada da Payet geldikten sonra Gomis zirve yaptı. 31 maçta 15 gol attı ama asıl yeniden doğuş son 9 maçta attığı 7 goldü. Garcia’nın sezon ilerledikçe oturttuğu takımda, Gomis’in sağında Thauvin muhteşem bir sezon yaşarken sola da Payet’in eklemlenmesiyle Gomis harika bir sezon finali yaptı.