Ali Ece'den Galatasaray'ın yeni transferine övgü: Fizik de var, teknik de

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Östersunds'a deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, Sevilla'nın sağ beki Mariano ile 5 milyon Euro bonservis karşılığında anlaşmaya vardı. Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Tivibuspor'da sarı-kırmızılıların yeni transferini yorumladı.

31 yaşındaki Brezilyalı sağ bek için "Fiziği de var, tekniği de. Yıllardır Galatasaray'ın böyle sağ beki yoktu. Eboue iyiydi ama disiplin sorunları vardı" yorumunda bulunan Ece, "Sevilla için çok önemli oyuncuydu. Sevilla, Türkiye'de olsa şampiyon olurdu, böyle örnek vereyim" dedi.

Tivibuspor'da Galatasaray'ın yeni sağ bekini yorumlayan Ali Ece, şöyle konuştu:

"Uzun yıllar Galatasaray’ın böyle sağ beki yoktu. Eboue iyiydi ama disiplin sorunları vardı. Savunmada da disiplin problemleri yaşıyordu. Mariano çok sıkıntıda kalınca stoperde de oynayabiliyor, fizik de var, teknik de var. Brezilya Milli Takımı’nda 2 kez oynamak ayıp değil, önünde yıldızlar vardı. Ama Fenerbahçe’nin, Beşiktaş’ın, Galatasaray’ın sağ beki Türk olacaksa Türkiye Milli Takımı’nın iki sağ bekinden birisi olmak zorunda. Altınordu’nun sağ bekini beğeniyorum ama Galatasaray’da şu an hazır, pişmiş oyuncuya ihtiyaç var"

"Galatasaray'da maaşlarını hak etmeyenler var"

"Maaş konusu sıkıntı ediliyor ama Galatasaray’da bazı oyuncular var o maaşları asla hak etmiyorlar. 3 yılda 6.4 milyon Euro alacak ama takımda 2 milyon Euro alan oyunculardan 5-6 katı daha yetenekli oyuncu olduğunu söyleyeyim. Sevilla için çok önemli oyuncu. Sevilla, Türkiye’de olsa şampiyon olurdu, böyle örnek vereyim."

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