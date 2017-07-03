Ali Ece'den Belhanda yorumu: Oğuzhan kadar devamlılığı yok; şutları ortalamanın üstünde

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'ın yeni transferi Younes Belhanda'yı yorumladı. Faslı oyuncunun devamlılık konusunda son 2 yıldır tarzlarını benzettiği Beşiktaş'ın kaptanı Oğuzhan Özyakup kadar başarılı olmadığını söyleyen Ece, oyuncunun şut kalitesinin ligin ortalamasının üstünde bir kaliteye sahip olduğu yorumunda bulundu.

27 yaşındaki Faslı futbolcunun Fransa'da kendisini ilk göstermeye başladığı zamanlarda eski Fransız futbolcu ve Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane'a benzetildiğini hatırlatan Ece, Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'de oynadığı zamanlarda bölgede çıkan iç savaş nedeniyle Belhanda'nın zor kurtulduğunu hatırlattı.

Ali Ece'nin 3 Temmuz 2017'de Hürriyet'te yayımlanan "Zidane’ı hatırlatan Galatasaraylı: Belhanda" başlıklı yazısı şöyle:

Toprağı bol olsun, 60’ından sonra boyadığı saçları kadar renkli adamdı Montpellier başkanı Nicollin...

Onun öldüğü gün Belhanda’nın Türkiye’ye gelmesinin aslı astarı ise biraz farklı aslında.

Nasri ve Ben Arfa

- Evet, Nicollin “Ölsem de Belhanda’yı Türkiye’ye satmam” demişti. Lakin orada asıl vurgulamak istediği Belhanda’yı o zaman Türkiye’den teklif edilen bonservis bedellerine satmayacağıydı. Nicollin, “Belhanda, Eden Hazard’dan daha iyi; iki Nasri, üç Ben Arfa eder” diyordu... Tıpkı Nasri ve Ben Arfa gibi yeteneklerini sergiler sergilemez “Yeni Zidane” ilan edilmişti Belhanda. Zidane ve diğer “Yeni Zidane”lar gibi kafayı kaldırıp tekte arkadaşlarını gördüğü dakikalarda Zidane kalitesini hatırlatan bir top tekniği vardı Belhanda’nın, halen de o top tekniği ile Türkiye Ligi orta saha yetenek ortalamasının üstünde bir kalitede. Ancak sürekli kontrol edilip disipline edilmesi halinde oynadığı takım lehine verimli olan bir kalite Belhanda’nınki.

Kiev'de canını zor kurtardı

- Şüphesiz Belhanda en verimli dönemini Montpellier’yi PSG önünde şampiyon yapan teknik direktör Girard döneminde yaşadı. Fransa tarihinin yakın dönemdeki en sürpriz şampiyonluğunda Montpellier’nin en çok fark yaratan ismi Belhanda’ydı. Belhanda’nın servisleriyle gol kralı yaptığı Giroud Arsenal’e giderken, Belhanda “Dortmund’da oynamak istiyorum” diyecekti.

Harika paslar

- Tabii ki Dortmund, Nicollin’in istediği astronomik bedeli ödemedi. O parayı ödemeye hazır olan tek takım BAE’den Al Jazeera’ydı. Son anda devreye Dinamo Kiev girdi, Belhanda da “En azından Avrupa takımı” diyerek Nicollin’in talep ettiği bonservisi ödeyen Kiev’in yolunu tuttu.

Montpellier’de Nicollin ihya olurken, Belhanda Kiev’de canını zor kurtardı. Oturduğu şehir merkezinin 500 metre yakınına kadar yayılan iç savaşta bir sürü kişi öldü.

- UEFA üç maymunu oynarken Belhanda ise adeta savaşın ortasında rehin kaldı. Dortmund’da oynamak istemesine rağmen ezeli futbol düşmanı Schalke’ye kiralık gitmeyi bile kabul etti.

Geçen sezon Girard’dan beri beraber çalıştığı en iyi hoca olan Favre yönetiminde Nice’te en azından doğal fizik kondisyonunu geri kazandı. Favre, Belhanda’yı bazen solda bazen ortada oynattı. Bazen Zidane’ı hatırlatacak kadar harika anahtar paslar verdi, bazen de o üstün top tekniğine oranla bekleneni veremedi.

Gol sevinci taklasının yeni kralı

- Belhanda, Galatasaray’da Sneijder’ın yerine mi yoksa solda mı oynar, hatta tartışıldığı gibi Selçuk yerine mi oynar? 7 Mart 2016’da France Football’a verdiği röportajda “Ben teknik direktör olsaydım kendimi 4-2-3-1’de 10 numarada oynatırdım” diyor Belhanda, “Matuidi tipi 15 ciğerli oyuncularla aynı orta sahada oynamak isterim” diye devam ediyor. Artık top Tudor’da. Saçı ve yüz hatları dışında driplingle oyunu örmesi dalında da Oğuzhan’ı andırıyor.

- Son 2 sezonda Oğuzhan’ın sergilediği devamlılığı sergilemedi ama oyun görüşü, şutu halen Türkiye Ligi standartlarında gayet iyi.

- Robbie Keane’den sonra gol sevinci taklasının yeni kralı! Kompakt oyunun kralı olan Lucien Favre’nin çalıştırdığı takımlarda orta sahaların skor katkısının düşük olması normal ancak Belhanda’nın “o bonservis bedeli”nden sonra Galatasaray’da skor yüküne de omuz vermesi gerekiyor.

- Hele hele Sneijder gider de Belhanda onun yerine oynarsa Montpellier’deki Belhanda’ya dönüşmesi gerekiyor. Yoksa... O üç noktadan sonrası Özbek’li Tudor’lu başlı başına bir yazı konusu...