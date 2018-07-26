Ali Ece'den Andre Ayew yorumu: Kafamda soru işaretleri var ama form geçici klas kalıcıdır

Spor yorumcusu Ali Ece Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew'i yorumladı. 28 yaşındaki Ganalı futbolcudan övgüyle bahseden Ece, Ayew'i Fenerbahçe'nin Fransız futbolcusu ''Matthieu Valbuena'nın çalışkanı'' olarak niteledi.

Ayew için ''Bence West Ham ve Swansea gibi yanlış tercihler yaptı'' diyen Ece, kafasında soru işaretleri olduğunu belirterek ''fon geçici klas kalıcıdır'' diye konuştu.

Ali Ece'nin Tivibu Spor kanalında yaptığı değerlendirme şöyle:

''Çok beğendiğim bir oyuncudur. Marsilya'nın çocuğudur. Marsilya'nın o şampiyonlar ligi şampiyonu takımında Abedi Pele vardır ya, 'Pele' lakabıdır. Asıl adı Abedi Ayew. Andre Ayew'de onun çocuklarından bir tanesi, daha iyi olanı. Jordan Ayew daha küçük olan, o santrafordur. Andre Ayew direk sol ön forvet ya da 10 numara olarak oynar. 4-3-3'ün ön solunun ideal oyuncusudur.''

''West Ham ve Swansea yanlış tercihti''

''Marsilya'da çok etkili performans sergiledi, çok genç yaşta formayı aldı. Yeri yeni doldu.''

''Bence West Ham ve Swansea gibi yanlış tercihler yaptı. iki takımında üzerinde bir kaliteye sahip. Oradayken takımın kalanındaki kalite düşüklüğünden dolayı gerilemiş olabilir mi? Olabilir.''

''Ben çok beğenirim. Çok beğendiğim döneminden biraz gerilemiş midir, o konuda kafamda soru işaretleri var ama form geçici klas kalıcıdır.''

''Valbuena'nın çalışkanıdır''

''Türkiye liginin üzerinde. Valbuena'nın daha çalışkanıdır. Valbuena'nın top tekniği daha spektakülerdir, frikileri ve özel vuruş repertuarları vardır. Ama Andre Ayew'in çalışkanlığı Valbuena'nın önündedir.''

''Aykut hoca muhtemelen Ayew'le çalışmayı tercih ederdi Valbuena'nın yerine. Gerektiği zaman 10 numaraya da geçebilir ama Guiliano varken bence Fenerbahçe'nin o mevkiye kimseyi almasına gerek yok.''

Her teknik direktör kadrosunda görmek ister

''Ayew gerçeketen ligimizde iş yapabilecek bir oyuncu. Bence Fatih Terim hocanın da takımında görmek isteyeceği tipte bir oyuncu. Şenol Güneş'inde, Phillip Cocu'nun da, Abdullah Avcı'nın da...''

''Sadece top tekniği değil, mücadeleci, savaşçı. Hani Beşiktaş Babel'i sıkışınca maç içinde sol bek oynattı ya, Ayew'in de öyle birkaç maçı var.''