Ali Ece: Nagatomo, Visca'yı Türkiye'de bu kadar etkisizleştiren ilk sol bek oldu

Köşe yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray-Başakşehir maçını değerlendirdi. Ali Ece, Galatasaray'ın iki bekinin sergilediği performansı övdü.

İşte Ali Ece'nin Fanatik gazetesine yazdığı köşe yazısı:

"Gençlerbirliği karşısındaki kötü performanstan sonra Fatih Terim’in kadro değişikliğine gitmesi kaçınılmazdı. Lakin Ankara’da sahanın en kötüsü Belhanda yine 11’de başladı. Başakşehir’de ise Mossoro ve Napoleoni yokken Abdullah Avcı mecburen Arda’yı santrfor arkasında başlattı. Arda hem duygusal hem de fizik kondisyon handikabından dolayı Mossoro’yu mumla arattı. Emre ise yıllardır alıştığı protestolardan fazla etkilenmeyip ilk yarıda Galatasaray’ın baskısını etkisizleştirdi. Galatasaray sadece ilk 10 dakika Terim’in hedeflediği baskıyı kurabildi. Gerisi gelmedi. 2. yarıda iki 10 numaradan bekleneni sağ bek Mariano yaptı: Kat etti, rakip savunma dengesini bozan bir ver-kaçtan sonra soluyla 10 numara bir gol attı! Nagatomo ise belki Roberto Carlos değil ama uzun yıllardır Visca’yı Türkiye’de bu kadar etkisizleştiren ilk sol bek oldu.



Gecenin sorusu



Emre sarı kart gördüğü zaman, “Yazın bunu” el hareketiyle neyi ya da kimi kast etti?



Maçın starı



Mariano muhteşem bir gol attı. Gol dışında da hem hücum hem de savunmada sahanın en iyisiydi. Geçiş oyunlarındaki ekstra oyun kuruculuk katkısı da cabası...



Maçın olayı



Donk’un kusursuz performansı. Bazen büyük maçları, büyük yıldızlarla değil görev adamlarının fedakarlığıyla kazanırsın.



Kısa mesaj



10 haftadır anlatmaya çalıştığım gibi; bu dörtlü şampiyonluk yarışı kolay kolay bitmez."