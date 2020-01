Ali Ece: Mariano 30'unu geçtikten sonra bile Tarık’tan 'daha genç' oynadı

Hürriyet yazarı ve spor yorumcusu Ali Ece, Galatasaray'ın yeni sağ bek transferi Mariano'yu yorumladı. Brezilyalı futbolcunun şu anda Galatasaray kadrosunda bulunan Tarık Çamdal ile karşılaştırılmasının 'Mariano, Dani Alves, Cafu ve tüm Brezilyalı yeteneklere ayıp olacağını' vurgulayan yorumcu, Mariano'nun 30 yaşını geçtikten sonra bile fiziki performans olarak Tarık'tan daha genç ve üstün olduğunu söyledi.

Brezilyalı sağ beke övgüler yağdıran Ece, Mariano'nun maliyetinin de satılan Semih Kaya ve Cenk Gönen'den gelen para ile karşılanmasını 'transfer başarısı' olarak yorumladı.

Ali Ece'nin 19 Temmuz 2017'de Hürriyet'te "Yıllardır aranan sağ bek: Mariano" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Yıllardır ister istemez gölgesinde kaldığı Daniel Alves cezalı olduğu uzun süre sonra Mariano yeniden Brezilya kadrosundaydı. Ne de olsa Alves’ten sonraki tufanda Barcelona’nın geçici çözüm olarak düşündüğü oyunculardan birisi de Mariano’ydu.

Üst üste UEFA Ligi şampiyonluğuna ambargo koyan Sevilla, dâhi sportif direktörü Monchi’nin ‘fırsat transferi’ olarak gördüğü Mariano’yu 2015 yazında 3 milyon Euro’ya almıştı. Mariano, Avrupa’ya gelmeden önce Fluminense’de oynarken de Alves’in sahada olamadığı ender zamanlardan istifade edip Brezilya Milli Takımı’nda oynayabilecek seviyede bulunmuştu. Bordeaux macerası ise Mariano’ya zaman kaybettirmişti: Tam anlamıyla “Yanlış Zamanda Yanlış Yerde” şarkısının futbol versiyonuydu.

25'inde en az 10 milyon ederdi

Mariano, Sevilla kadrosuna katıldığında “Birkaç yaş genç olsa bonservisi en az 10 milyon ederdi, o zaman böyle oynasaydı Mariano’yu alamazdık” demişti Monchi. Mariano, Monchi’nin yüzünü kara çıkarmadı. 2016’da Sevilla bir kez daha UEFA şampiyonu olduğunda finalde Liverpool’u yıkan oyuncuların başında Mariano geliyordu. Ofansif özellikleri derme çatma sağ açık kalibresinde olan Mariano, önünde oynayan ve defansif özellikleri iyi bir sağ bekinki kadar iyi olan Coke ile 2. yarının başında bir başladılar, pir başladılar: Liverpool sol beki Alberto Moreno, Mariano-Coke sağ kanat rüzgârı karşısında kumdan kaleler gibi dağıldı gitti. Liverpool Teknik Direktörü Klopp, Moreno’nun bir daha yüzüne bile bakmadı, geçen sezonun neredeyse tamamında yılların orta sahası James Milner’ı sol beke devşirdi.

Tarık Çamdal'la kıyarlarsan Dani Alves!

TFF Başkanı, en çok beğendiği Türk futbolcunun Tarık Çamdal olduğunu söylemişti ama Tarık’la Mariano’nun futbol yeteneklerini karşılaştırmak Mariano’ya hatta Cafu, Dani Alves ve tüm Brezilyalı yeteneklere ayıp olur! Tarıkile Mariano’nun bonservis ve maaşlarını karşılaştırınca bile Mariano’yu izlemiş olan Galatasaray taraftarlarının gözlerinden akan sevinç gözyaşları sel olur!

Sneijder, uzaktan görünce dayanamıyor...

İspanya La Liga gibi neredeyse her takımda çok iyi orta yapabilen sağ beklerin olduğu ligde Mariano orta ve pas kalitesi olarak ilk 6’ya girer. Bu da Türkiye Ligi ortalamasının üstünde olmak için yeter de artar. Atletiktir, Türkiye Ligi bek ortalamasının birkaç gömlek üstünde bir hıza sahiptir. Driplingi, topla kat etmesi üst düzeydir, derme çatma sağ açık kadar hücumda etkili oynadığı maçları say say bitmez. Savunmada Capone kadar disiplinli ve pozisyon bilgisine sahiptir, Sevilla’nın başı sıkıştığında Mariano’yu stoper oynatmışlığı bile var. Peki, Sevilla neden mi bırakıyor? Çünkü Corchia’yı alıyor. Galatasaray neden mi alıyor? Çünkü Corchia’yı alamadı. Corchia yaşı itibarıyla daha cazip bir oyuncu o ayrı.

Mariano’nun yaşına gelirsek: Brezilyalı’nın 30’unu geçtikten sonra bile Tarık’tan ‘daha genç’ oynadığı, izleyen herkesin malumu. Eğer Mariano’nun bonservis bedeli, Semih ve yedek kaleci Cenk’ten gelen parayla karşılanıyorsa, uzun zamandır Galatasaray’ın yaptığı en doğru transfer hamlelerinden birisi. Mariano’dan sonra bir de önüne Feghouli alınırsa, işte o başlı başına bir yazı konusu.