Ali Ece, Malatya maçının ‘olayı'nı seçti: Fenerbahçe beklerinin berbat performansı

Spor yazarı Ali Ece, Fenerbahçe’nin Malatyaspor karşısında 1-0 mağlup olduğu maçın ‘olayı’nın sarı lacivertli takımın beklerinin ‘berbat performansı’ olduğu yorumunda bulundu.

Yeni Malatyaspor’dan Aleksiç ve Guilherme’nin sadece golün değil galibiyetin de mimarları olduğunu söyleyen Ece, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım ile ilgili ise yorum yapmayacağını belirterek, “Çünkü dava açarsa ödeyecek param yok” dedi.

"İlk yarım saatte Mehmet Ekici dışında teknik kreatiflik açısından hiçbir şey yapan olmadı"

Ece, Fanatik’in bugünkü (19 Ağustos) nüshasında yayımlanan köşe yazısında dünkü maçla ilgili olarak şunları kaleme aldı:

“İlk 30 dakikada hiç isabetli şut olmadı. Aslında ilk yarım saatte Mehmet Ekici dışında set oyununda teknik kreatiflik açısından hiçbir şey yapan olmadı. İlk 45’te Fenerbahçe’nin takım boyu fazla uzun bekleri de tüm maç ortalama standartlarının bile altındaydı. Ortadan kimse Ekici’ye ofansif açıdan eşlik edemedikçe Ekici’nin fizik kondisyon eksikliği performansını düşürdü ve pas hataları arttı. Ortadan üretemeyince hücumlar belli dakikadan sonra tamamen kanada sıkıştı, hücuma çıkan beklerden de etkili orta gelmeyince takım hücumu ilk 45’te güdük kaldı.

"Fenerbahçe’nin hücumda alanı genişletmesi gerekiyordu"

Slimani çabaladı lakin Ayew bile ona uzak kalınca ilk 45’te skoru değiştiremedi. Fenerbahçe’nin ikinci yarıda ilk yarıdan farklı olarak hızlı paslaşırken takım boyunu kısaltması gerekiyordu. Malatya, Erol Bulut geldiğinden beri rakiplerine kolay geniş alan bırakmayan bir takım. Bu yüzden Fenerbahçe’nin hücumda alanı genişletmesi gerekiyordu. Sarı- Lacivertliler hücumda toparlanamadığı gibi savunmada da mavi ekran verdi. Cocu geldi ama fikirleri Hollanda’da kaldı.”