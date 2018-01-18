Ali Dede kedisine kavuştu

Bolu'da sobayı benzinle tutuşturmak isterken çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Ali Meşe, itfaiye ekiplerinin kurtardığı kedisine, tedavi gördüğü hastanede kavuştu.

Mudurnu'ya bağlı Ordular köyünde dün çıkan yangın sonrası evini kaybeden ve bu sırada elinden yaralanan 83 yaşındaki Meşe'nin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cerrahi Servisi'ndeki tedavisi devam ediyor.

Türk Kızılayı Bolu Şubesi görevlileri, hastanede ziyaret ettikleri Meşe'ye, yangında itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedisini, taşıma çantası içinde teslim etti. Meşe, önce taşıma çantasının üzerinden sevdiği kedisini, daha sonra kucağına aldı.

Kedisinin getirilmesine sevinen Meşe, sağlık durumunun iyi olduğunu ve hastanede kendisine yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.