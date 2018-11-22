Ali Çamdalı: "Rakibin değil, bizim ne yapacağımız önemli"

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA) -

Çaykur Rizespor\'un kaptanı Ali Çamdalı, milli takım arasını iyi geçirdiklerini belirterek \"Sivasspor gibi iyi bir rakibe karşı oynayacağız ancak bu saatten sonra rakibin kim olduğu değil bizim ne yapacağımız önemli\" dedi.

Spor Toto Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor\'a konuk olacak Çaykur Rizespor\'da takım kaptanı Ali Çamdalı açıklamalarda bulundu.

Milli takım arasını iyi bir şekilde geçirdiklerini söyleyen Ali Çamdalı, \"Bu süreçte sıkı çalıştık. Fizik olarak iyi durumdayız, hatta bu durumda olmamıza rağmen mental anlamda da iyi durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Ligde bulunduğumuz konuma rağmen takımın enerjisi yüksek. Mental açıdan kırılganlıklar olabiliyor. Bu durumu maç içerisinde de yaşıyoruz. Milli takım arasını hem fiziksel hemde mental açıdan iyi geçirdiğimizi düşünüyorum. Kendi aramızda maçların analizlerini yapıyoruz. Futbol 90 dakikalık bir oyun. 60-70 dakikalık iyi oyun skor için yeterli olamayabiliyor. Daha düzenli ve 90 dakikada daha derli toplu oynayan takımların başarılı olduğunu görüyoruz. Takım olarak bu mücadelemizi 90 dakikaya yaymamız gerekiyor.\" dedi.

\"BIÇAK SIRTI BİR DURUMDAYIZ\"

Ali Çamdalı, zor bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirterek \"Zor bir deplasmana gideceğiz, bunun farkındayız. Rakibimizde teknik direktör değişikli yaşandı. Ligde son olarak Beşiktaş\'ı deplasmanda yendiler. İyi bir rakibe karşı oynayacağız ancak bu saatten sonra rakibin kim olduğu değil bizim ne yapacağımız önemli. Çok bıçak sırtı bir durumdayız. Bu durumu en çabuk şekilde lehimize çevirmemiz gerekiyor. İlk yarının sonuna kadar önümüzde oynayacağımız 5 maç var. Kiminle oynayacağımızın bir önemi yok. Kalan maçlarda maksimum puanları toplayıp, ikinci devreye daha büyük umutlarla girmemiz gerekiyor. 5 maçı hesaplamak yerine, maç maç düşünmemiz gerekiyor. Önümüzdeki Sivasspor maçından galibiyetle ayrılıp, hanemize 3 puan yazdırarak bir sonraki maçımıza odaklanmamız lazım\" diye konuştu.

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